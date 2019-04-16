Футбол

Форвард «Зенита» Дриусси признан лучшим игроком 23-го тура РПЛDP.RU 03:17

Зенит — Анжи
5 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, 14 апреля
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сердар Азмун
2′
Бранислав Иванович
9′
65′
Иван Иванченко
Павел Долгов
66′
Адлан Кацаев
Камиль Закиров
Роберт Мак
Эмильяно Ариэль Ригони
71′
72′
Роланд Гиголаев
Иван Маркелов
79′
Гаэль Ондуа
Эмильяно Ариэль Ригони
83′
Вильмар Барриос
Кристиан Нобоа
86′
Артем Дзюба
Леон Мусаев
86′
Себастьян Дриусси
88′
Себастьян Дриусси
89′
Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси победил в голосовании за звание лучшего игрока 23-го тура Чемпионата России по футболу. Об этом сообщается на странице РПЛ в соцсети "ВКонтакте". Отмечается, что форвард "Зенита" набрал 17 690 голосов (46,57%) пользователей социальной сети.
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Дриусси – лучший игрок РПЛ в 23-м туре

Sports.ru06:12

Дриусси признан лучшим игроком 23-го тура РПЛ

Спорт-Экспресс02:58

Форвард «Зенита» Дриусси — лучший игрок 23-го тура чемпионата России

Sport24.ru02:10

Дриусси признан лучшим игроком 23-го тура РПЛ

Sportbox.RU02:35

Дриусси признан лучшим игроком 23-го тура РПЛ

Матч ТВ02:35

Дриусси признан лучшим игроком 23-го тура РПЛ

Советский спорт02:19

Дриусси признан лучшим игроком 23-го тура РПЛ

РИА Новости02:47
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