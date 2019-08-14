Футбол
Форвард «Зенита» Дриусси получил травму и не сыграет с «Ахматом»Московский Комсомолец 00:33
|7′
Гус Тил
Антон Швец
|13′
|32′
Зелимхан Бакаев
|44′
Зелимхан Бакаев
Одисе Роши
Аблай Мбенг
|46′
Магомед Митришев
Бернард Бериша
|46′
|68′
Зелимхан Бакаев
Резиуан Мирзов
|70′
Андре Шюррле
Денис Глушаков
Конрад Михаляк
|71′
Аблай Мбенг
|75′
Аблай Мбенг
|76′
Аблай Мбенг
|77′
Бернард Бериша
|81′
|83′
Георгий Джикия
Илья Кутепов
|90′
Роман Зобнин
|90′
Джордан Ларссон
Лоренсо Мельгарехо
Ахмат
Расстановка 5‑4‑1
16
Городов
40
Уциев
15
Семенов
20
Нижич
4
Анхель
59
Харин
11
Силва
17
Мбенг
23
Швец
9
Михаляк
77
Бериша
98
Максименко
38
Ещенко
29
Кутепов
2
Жиго
6
Дантас
9
Мирзов
47
Зобнин
8
Тил
7
Гулиев
20
Шюррле
25
Мельгарехо
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
Нападающий "Зенита" получил травму икроножной мышцы на тренировке и не сыграет в матче 6 тура чемпионата России с грозненским "Ахматом", сообщает Bobsoccer. По данным издания, аргентинец не сыграет и в следующем матче с "Уфой".
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с чего всё началось
Из-за травмы икроножной мышцы в матче с "Ахматом" не примет участия Себастьян Дриусси. Скорее всего аргентинец пропустит так же следующую встречу с "Уфой", его возвращение в строй ожидается к поединку 8-го тура со "Спартаком".Bobsoccerвчера в 17:24
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