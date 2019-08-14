Футбол

Форвард «Зенита» Дриусси получил травму и не сыграет с «Ахматом»Московский Комсомолец 00:33

Ахмат — Спартак
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, 11 августа
Стадион «Ахмат-Арена»
7′
Гус Тил
Антон Швец
13′
32′
Зелимхан Бакаев
44′
Зелимхан Бакаев
Одисе Роши
Аблай Мбенг
46′
Магомед Митришев
Бернард Бериша
46′
68′
Зелимхан Бакаев
Резиуан Мирзов
70′
Андре Шюррле
Денис Глушаков
Конрад Михаляк
71′
Аблай Мбенг
75′
Аблай Мбенг
76′
Аблай Мбенг
77′
Бернард Бериша
81′
83′
Георгий Джикия
Илья Кутепов
90′
Роман Зобнин
90′
Джордан Ларссон
Лоренсо Мельгарехо
Нападающий "Зенита" получил травму икроножной мышцы на тренировке и не сыграет в матче 6 тура чемпионата России с грозненским "Ахматом", сообщает Bobsoccer. По данным издания, аргентинец не сыграет и в следующем матче с "Уфой".
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«Зенит». Дриусси не сыграет с «Ахматом»

Из-за травмы икроножной мышцы в матче с "Ахматом" не примет участия Себастьян Дриусси. Скорее всего аргентинец пропустит так же следующую встречу с "Уфой", его возвращение в строй ожидается к поединку 8-го тура со "Спартаком".
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