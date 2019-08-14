Из-за травмы икроножной мышцы в матче с "Ахматом" не примет участия Себастьян Дриусси. Скорее всего аргентинец пропустит так же следующую встречу с "Уфой", его возвращение в строй ожидается к поединку 8-го тура со "Спартаком".

с чего всё началось

Нападающий "Зенита" получил травму икроножной мышцы на тренировке и не сыграет в матче 6 тура чемпионата России с грозненским "Ахматом", сообщает Bobsoccer. По данным издания, аргентинец не сыграет и в следующем матче с "Уфой".

Форвард «Зенита» Дриусси получил травму и не сыграет с «Ахматом»

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