Форвард «Зенита» Дриусси может перейти в «Рому»АБН вчера в 11:20

Аргентинский форвард петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси может перейти в итальянскую «Рому». По сообщениям итальянской прессы, римский клуб активно ищет нападающего на смену Эдину Джеко.

Форвард «Зенита» Дриусси может перейти в «Рому»

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