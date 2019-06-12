Футбол
Форвард «Зенита» Дриусси может перейти в «Рому»АБН вчера в 11:20
Аргентинский форвард петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси может перейти в итальянскую «Рому». По сообщениям итальянской прессы, римский клуб активно ищет нападающего на смену Эдину Джеко.
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Экономика
Чубайс предложил ввести углеродный налог
В Евросоюзе сейчас действует правило, что импортируемые товары, при производстве которых выбросы СО2 превышали определенные нормы, облагаются дополнительным налогом, напомнил Чубайс.
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия
Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве
Обновлено вчера в 14:03
Общество
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено вчера в 17:11
Общество
Ошибка Медведевой с цветами флага России вызвала споры в сети
Пользователи социальных сетей отреагировали на допущенную российской фигуристкой Евгенией Медведевой ошибку в цветах российского флага.
Обновлено в 00:50
Культура
Певица Приходько выиграла суд у команды Порошенко
Обновлено вчера в 20:06
Происшествия
Полиция предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей
Поправки в Правила освидетельствования лиц на состояние опьянения подготовило Министерство внутренних дел России.
Обновлено 11 июня в 14:33
Общество
СМИ узнали о поддержке Минздравом продажи алкоголя в спецмагазинах
Минздрав поддержал депутатский законопроект о продаже спиртных напитков и табачных изделий только в специализированных магазинах, куда будет запрещен вход лицам, не достигшим 18 лет.
Обновлено в 02:32
Хоккей
«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
Состояние Алибасова остается тяжелым
Состояние известного продюсера Бари Алибасова медики по-прежнему оценивают как тяжелое. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 07:35
Здоровье
Больницы Приморского края продолжают оснащать современным оборудованием
Передвижной маммографический комплекс пробрели для центральной больницы Дальнереченска В рамках национального проекта "Здравоохранение" в больницах и поликлиниках Приморского продолжают проводится глобальные изменения.
Обновлено вчера в 20:58
Политика
Президент Польши назвал преимущество поляков над русскими
Президент Польши Анджей Дуда считает, что поляки более храбрые, чем русские. Слова политика передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия
В Севастополе спасение унесенного потоком воды ребенка попало на видео
Обновлено вчера в 10:19
Экономика
Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП
Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.
Обновлено вчера в 18:20
Армия и оружие
Пакистан заявил об интересе к закупкам российского оружия
Пакистан заинтересован в закупках вооружений у России, пакистанские военные уже находятся в контакте с российскими коллегами по этому вопросу, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Пакистана Имран Хан.
Обновлено в 02:25
Кино
В Сочи названы победители «Кинотавра» в конкурсе «Короткий метр»
Обновлено в 02:16
Армия и оружие
Хуситы обстреляли аэропорт Саудовской Аравии, есть пострадавшие
Обновлено вчера в 08:28
Гаджеты
Xiaomi анонсировала новый смартфон Mi 9T для рынка Европы
Обновлено вчера в 16:53
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Международная ассоциация авиационного транспорта (IATA) опирается именно на базы совета США по географическим названиям, напоминает агентство "Интерфакс".
Обновлено вчера в 22:50
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Общество
На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым
На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия
Пассажирский самолет вернулся в Домодедово из-за неисправности
Обновлено вчера в 19:06
Футбол
Дзюба обещал, что поедет на рыбалку. И поехал
Обновлено в 01:06
Политика
Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов.
Обновлено вчера в 13:20
Общество
Скончался петербургский журналист Андрей Петров
12 июня скончался журналист Андрей Петров. Он работал в газетах «Смена» и «Невское время».
Обновлено вчера в 12:52
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал кот
Обновлено вчера в 08:58
Экономика
Госсовет по экологии предложил поднять тарифы на мусор
Тарифы на утилизацию мусора может вырасти до 5% из-за дополнительных расходов, связанных с рекультивацией свалок, сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект доклада Госсовета по экологии президенту.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия
МВД прекращает уголовное преследование журналиста Ивана Голунова
Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что уголовное преследование журналиста Ивана Голунова прекращается «в связи с недоказанностью его вины».
Обновлено 11 июня в 10:19
Хоккей
Овечкин станцевал под песни Бузовой
Жена Овечкина в своем инстаграме поделилась несколькими историями, на которых видно, как она и хоккеист зажигательно танцуют под песни Бузовой.
Обновлено вчера в 20:32
Шоу-бизнес
Виторган едет в Сочи к Собчак и Богомолову
Обновлено вчера в 18:47