Футбол

Форвард «Зенита» Дриусси может перейти в «Рому»АБН 11:20

Аргентинский форвард петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси может перейти в итальянскую «Рому». По сообщениям итальянской прессы, римский клуб активно ищет нападающего на смену Эдину Джеко.
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«Рома» видит в Дриусси замену Джеко

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Матч ТВ10:21

В Италии сообщили о возможном трансфере Дриусси в «Рому»

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Нева Спорт10:54

В Италии сообщили о возможном переходе Дриусси в «Рому»

Sport24.ru09:28
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 14:32, Ашберн
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Состояние известного продюсера Бари Алибасова медики по-прежнему оценивают как тяжелое. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает РИА Новости.
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В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
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Путин в Кремле вручил государственные премии: мимика президента

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Происшествия

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Происшествия

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Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
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Армия и оружие

Фронтовые бомбардировщики Су-34 ЗВО получат комплексы РЭБ «Хибины-2»

Согласно распространенному сообщению, в авиаполк поступило более 30 комплектов нового комплекса РЭБ "Хибины-2", которые будут установлены на фронтовые бомбардировщики Су-34, стоящие на вооружении полка.
Обновлено в 06:35
Общество

На Вологодчине сделали самый большой в России бутерброд с маслом

Самый большой в России бутерброд с маслом приготовили сегодня в Череповце. Здесь в День России проходит фестиваль "Молочные традиции".
Обновлено в 09:48
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Сторонники ПЦУ захватили церковный дом УПЦ

Сторонники "новой украинской церкви" (ПЦУ) захватили церковный дом Свято-Успенского прихода УПЦ в селе Погребы Броварского района Киевской области.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 16:02
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Шефчович обсудит транзит газа с Новаком и Силуановым 13 июня

Замглавы Еврокомисии по делам Энергосоюза Марош Шефчович 13 июня в Москве обсудит транзит газа из России через Украину после 2019 года.
Обновлено вчера в 07:40
Общество

Посол Латвии в России пожаловался на шутки о шпротах

Посол Латвии в России Марис Риекстиньш пожаловался на шутки про шпроты и бальзам в соцсетях.
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Происшествия

Во Владикавказе во дворе многоэтажки произошла перестрелка

Полицейские задержали жителей Владикавказа, которые в среду устроили перестрелку во дворе многоэтажного дома.
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В Дагестане произошли волнения из-за новой границы с Чечней

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Почти вся Абхазия осталась без света, передает РИА Новости.
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Путин сменит главу Генштаба: им станет генерал-полковник Суровикин

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В сети появилось сенсационное видео, показывающее, как сотни, если не тысячи роскошных суперкаров - автомобилей класса люкс - брошены на свалке в Шардже, недалеко от Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает The Daily Mail.
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