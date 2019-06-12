Футбол
Форвард «Зенита» Дриусси может перейти в «Рому»АБН 11:20
Аргентинский форвард петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси может перейти в итальянскую «Рому». По сообщениям итальянской прессы, римский клуб активно ищет нападающего на смену Эдину Джеко.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 14:32, Ашберн
Происшествия
Состояние Алибасова остается тяжелым
Состояние известного продюсера Бари Алибасова медики по-прежнему оценивают как тяжелое. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Власти Швеции высылают из страны двух имамов
Миграционное управление Швеции сообщило о решении выслать из страны имама из города Евле Абу Раада.
Обновлено в 12:17
Космос
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено вчера в 04:21
Происшествия
Член СПЧ пояснил цель участников несогласованной акции
Обновлено в 13:02
Армия и оружие
Украинская армия вплотную приблизилась к Донецку
Обновлено в 13:50
Политика
Путин в Кремле вручил государственные премии: мимика президента
В День России в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца прошло традиционное вручение государственных премий России за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности за 2018 год.
Обновлено в 09:21
Происшествия
На марше в Москве в поддержку журналиста Голунова начались задержания
На марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, начались задержания, сообщили корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено в 05:29
Происшествия
В России могут расширить перечень признаков опьянения водителей
Предлагается пополнить перечень признаков алкогольного и наркотического опьянения двумя критериями, сообщает РБК.
Обновлено в 05:27
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Армия и оружие
Фронтовые бомбардировщики Су-34 ЗВО получат комплексы РЭБ «Хибины-2»
Согласно распространенному сообщению, в авиаполк поступило более 30 комплектов нового комплекса РЭБ "Хибины-2", которые будут установлены на фронтовые бомбардировщики Су-34, стоящие на вооружении полка.
Обновлено в 06:35
Общество
На Вологодчине сделали самый большой в России бутерброд с маслом
Самый большой в России бутерброд с маслом приготовили сегодня в Череповце. Здесь в День России проходит фестиваль "Молочные традиции".
Обновлено в 09:48
Происшествия
Сторонники ПЦУ захватили церковный дом УПЦ
Сторонники "новой украинской церкви" (ПЦУ) захватили церковный дом Свято-Успенского прихода УПЦ в селе Погребы Броварского района Киевской области.
Обновлено в 13:15
Политика
Шантаж Климкина относительно возвращения в ПАСЕ не впечатлил — Слуцкий
В Госдуме возмущены шантажом главы МИД Украины Павла Климкина относительного возможного участия России в ПАСЕ, передает корреспондент ИА REGNUM 12 июня.
Обновлено в 12:35
Энергетика
Цены на нефть падают на 3% перед данными Минэнерго США
Цены на нефть в среду 12 июня демонстрируют существенное падение в преддверии публикации статистики Минэнерго США по изменению запасов нефти и нефтепродуктов за последнюю отчетную неделю.
Обновлено в 07:29
Политика
Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 16:02
Политика
Шефчович обсудит транзит газа с Новаком и Силуановым 13 июня
Замглавы Еврокомисии по делам Энергосоюза Марош Шефчович 13 июня в Москве обсудит транзит газа из России через Украину после 2019 года.
Обновлено вчера в 07:40
Общество
Посол Латвии в России пожаловался на шутки о шпротах
Посол Латвии в России Марис Риекстиньш пожаловался на шутки про шпроты и бальзам в соцсетях.
Обновлено вчера в 20:56
Происшествия
Во Владикавказе во дворе многоэтажки произошла перестрелка
Полицейские задержали жителей Владикавказа, которые в среду устроили перестрелку во дворе многоэтажного дома.
Обновлено в 12:29
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату
Обновлено вчера в 16:51
Политика
Зеленский и Тимошенко обсудили досрочные выборы
Обновлено в 12:55
Политика
Трамп не исключил введения пошлин на китайские товары на $325 млрд
Президент США Дональд Трамп объявил, что в случае провала торговых переговоров с Китаем будут введены новые тарифы на товары из этой страны, сообщает Reuters.
Обновлено в 12:54
Политика
В Дагестане произошли волнения из-за новой границы с Чечней
Обновлено в 10:00
Политика
Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов.
Обновлено в 13:20
Происшествия
Почти вся Абхазия осталась без света
Почти вся Абхазия осталась без света, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:40
Армия и оружие
Путин сменит главу Генштаба: им станет генерал-полковник Суровикин
Приказ будет опубликован в ближайшее время Президент России Владимир Путин сменит главу Генерального штаба ВС РФ.
Обновлено в 13:00
Здоровье
Эксперты назвали разрушающий почки витамин
Обновлено в 01:50
Происшествия
В Самарской области загорелись 5 га леса
В Самарской области загорелись 5 га леса в районе станции Курумоч. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 12:40
Авто
Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах
В сети появилось сенсационное видео, показывающее, как сотни, если не тысячи роскошных суперкаров - автомобилей класса люкс - брошены на свалке в Шардже, недалеко от Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55