Футбол

Форвард «Зенита» Дриусси может перейти в «Рому»АБН 11:20

Аргентинский форвард петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси может перейти в итальянскую «Рому». По сообщениям итальянской прессы, римский клуб активно ищет нападающего на смену Эдину Джеко.
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«Рома» видит в Дриусси замену Джеко

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Спорт-Экспресс09:48

В Италии сообщили о возможном переходе Дриусси в «Рому»

Sport24.ru09:28
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отказался покинуть свой пост. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Президент России Владимир Путин посетил место новых археологических раскопок на территории Кремля.
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Уточняется, что способность привлекать внимание к себе, а также отклик на призыв, точно определяет возможные проблемы, которые могут свидетельствовать об аутизме.
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Как российские десантники нарушили планы НАТО на Балканах

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