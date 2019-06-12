Футбол

Форвард «Зенита» Дриусси может перейти в «Рому»АБН 11:20

Аргентинский форвард петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси может перейти в итальянскую «Рому». По сообщениям итальянской прессы, римский клуб активно ищет нападающего на смену Эдину Джеко.
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«Рома» видит в Дриусси замену Джеко

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Спорт-Экспресс09:48

В Италии сообщили о возможном трансфере Дриусси в «Рому»

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Нападающий «Зенита» Дриусси может перейти в «Рому»

Газета.Ru10:17

СМИ: «Рома» может усилиться форвардом «Зенита»

Матч ТВ10:21

В Италии сообщили о возможном переходе Дриусси в «Рому»

Sport24.ru09:28
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Совет США по географическим названиям переименовал Киев

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