Футбол

Форвард «Зальцбурга» забил 9 голов в одном матче молодежного ЧМSoccer.ru 16:32

В рамках ЧМ (U-20) сборная Норвегии разгромила команду Гондураса со счетом 12:0. Примечательно, что сразу 9 мячей на свой счет записал норвежец Эрлинг Халанд, который принадлежит "Зальцбургу".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Норвегия разгромила Гонудрас на чемпионате мира U20, Холанд забил девять мячей

Спорт-Экспресс14:34

Норвегия разгромила Гондурас на МЧМ, Холанд забил девять мячей

Советский спорт15:53

Футболист забил девять мячей за матч на молодёжном чемпионате мира

Чемпионат15:40

Вундеркинд из Норвегии забил 9 голов на юношеском ЧМ. Парня хочет «МЮ», а его отцу мстил Рой Кин

Sport24.ru17:30

Норвежец Холанн забил Гондурасу девять мячей из 12, Уругвай обыграл Новую Зеландию

Матч ТВ13:54

Норвежец Холанн забил Гондурасу девять мячей из 12, Уругвай обыграл Новую Зеландию

Sportbox.RU13:54

Форвард молодежной сборной Норвегии Холанд забил 9 голов Гондурасу на ЧМ-2019 (U-20)

Sports.ru14:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 18:04, Ашберн
Шоу-бизнес

Актер Иван Краско заявил, что не собирается в дом престарелых

Обновлено в 13:26
Авто

Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»

Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
Гаджеты

Продажи смартфонов бренда Huawei резко упали на 30%

Продажи смартфонов бренда Huawei на испанском рынке резко упали на 30%, о чем рассказал генеральный директор местного подразделения компании.
Обновлено в 11:23
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые владели 50,03% акций Промсвязьбанка, арестовано по иску ПСБ, говорится в определении суда.
Обновлено в 16:24
Общество

Мэддисон выстрелил из пистолета на стриме. Twitch его тут же забанил

Мэддисон играл в S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти и рассказывал историю о забытом у него дома пистолете, а потом выстрелил из него.
Обновлено в 14:09
Политика

Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведет «две войны».
Обновлено в 14:56
Здоровье

УГМК открыла новое отделение медцентра в Екатеринбурге

Обновлено в 12:04
Политика

В администрации Зеленского допустили телефонный разговор с Путиным

Замглавы администрации президента Украины Вадим Пристайко допустил вероятность телефонного разговора Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 15:00
Кино

Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности

Обновлено в 05:35
Футбол

«Уфа» победила «Томь» в первом матче за право играть в Премьер-лиге

Обновлено в 12:47
Происшествия

В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:44
Игры

Разработчики тизерят новую часть Call of Duty

Обновлено 28 мая в 08:42
Космос

Грузовой корабль Dragon вернётся с МКС на Землю 3 июня

Грузовой корабль Dragon компании SpaceX должен вернуться с Международной космической станции (МКС) на Землю 3 июня.
Обновлено в 17:43
Общество

Работы на станции «Шиес» в Архангельской области завершатся к 15 июня

Инвестор экотехнопарка «Шиес» в Ленском районе Архангельской области, компания «Технопарк», планирует завершить первый этап реализации проекта к 15 июня, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 11:25
Происшествия

В Калуге арестант утопил сокамерника в тазу

Суд приговорил к 13 годам колонии жителя Санкт-Петербурга, который в СИЗО Калуги избил сокамерника и утопил его в тазу, сообщает в четверг управление СК России по Калужской области.
Обновлено в 13:02
Армия и оружие

ВСУ обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР

Обновлено в 15:34
Футбол

«Динамо» интересуется нападающим лиссабонского «Спортинга» Перейрой

Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» проявляет интерес к форварду лиссабонского «Спортинга» Матеусу Перейре, который прошедший сезон на правах аренды провёл в «Нюрнберге».
Обновлено в 13:45
Музыка

Баллада The Beatles снова признана лучшей композицией всех времен

Обновлено в 09:44
Политика

Песков заявил, что в Кремле знают о падении доходов россиян

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле внимательно наблюдают за падением доходов жителей России и трезво оценивают сложившуюся ситуацию.
Обновлено в 08:41
Футбол

Сборная Южной Кореи U18 была лишена трофея за непристойное празднование

Сборная Южной Кореи U18 стала победительницей турнира Panda Cup, который проходил в Чэнду (Китай).
Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин изменил Виталине Цымбалюк-Романовской с бывшей невестой

Сегодня в эфир Первого канала вышел второй выпуск шоу «На самом деле» Дмитрия Шепелева, посвященный Прохору Шаляпину и Виталине Цымбалюк-Романовской.
Обновлено в 09:24
Общество

Ливень с градом обрушился на Москву

Сильный дождь с грозой и градом обрушился на центральные районы Москвы днем в четверг, 30 мая.
Обновлено в 09:59
Политика

МИД Польши вызвал посла РФ из-за стендов о катастрофе в Смоленске

Обновлено в 13:22
Происшествия

Катер с туристами затонул в Будапеште после столкновения с теплоходом

На реке Дунай в столице Венгрии в Будапеште затонул туристический катер. Жертвами кораблекрушения стали как минимум семь человек.
Обновлено в 03:58
Политика

Bloomberg пишет об отказе России продавать Ирану С-400

Россия отклонила просьбу Ирана о покупке систем противоракетой обороны С-400, опасаясь, что эта продажа вызовет еще большую напряженность на Ближнем Востоке, приводит американское информационное агентство Bloomberg слова двух осведомленных источников, в том числе - высокопоставленного российского чиновника.
Обновлено в 17:21
Происшествия

В ДТП в Ленинградской области погибли двое детей

Двое шестилетних детей погибли, их мать пострадала при столкновении грузовика с прицепом и легкового автомобиля на трассе во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили журналистам в пресс-службе управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
Обновлено в 10:37
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Шоу-бизнес

Об уходе Дроздовой рассказал Певцов

Обновлено в 10:16
Финансы

СМИ сообщили о сокращении золотовалютных резервов Украины

Золотовалютные резервы Украины в мае уменьшились с $20,5 млрд до $19,3 млрд.
Обновлено в 16:40
Наука

Получено новое доказательство «главного предсказания Стивена Хокинга»

Обновлено в 06:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гондурас
Государство
Государство в Центральной Америке. Столица - город Тегусигальпа. Страна была также известна в прошлом как Испанский Гондурас, для отличия от Британского Гондураса, который впоследствии стал государством Белиз. Граничит с Никарагуа на юго-востоке, Сальвадором на юго-западе и Гватемалой на западе. Омывается Карибским морем на севере и Тихим океаном на юге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное