Футбол
Форвард «Зальцбурга» забил 9 голов в одном матче молодежного ЧМSoccer.ru 16:32
В рамках ЧМ (U-20) сборная Норвегии разгромила команду Гондураса со счетом 12:0. Примечательно, что сразу 9 мячей на свой счет записал норвежец Эрлинг Халанд, который принадлежит "Зальцбургу".
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 18:04, Ашберн
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
Гаджеты
Продажи смартфонов бренда Huawei резко упали на 30%
Продажи смартфонов бренда Huawei на испанском рынке резко упали на 30%, о чем рассказал генеральный директор местного подразделения компании.
Обновлено в 11:23
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые владели 50,03% акций Промсвязьбанка, арестовано по иску ПСБ, говорится в определении суда.
Обновлено в 16:24
Общество
Мэддисон выстрелил из пистолета на стриме. Twitch его тут же забанил
Мэддисон играл в S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти и рассказывал историю о забытом у него дома пистолете, а потом выстрелил из него.
Обновлено в 14:09
Политика
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведет «две войны».
Обновлено в 14:56
Здоровье
УГМК открыла новое отделение медцентра в Екатеринбурге
Обновлено в 12:04
Политика
В администрации Зеленского допустили телефонный разговор с Путиным
Замглавы администрации президента Украины Вадим Пристайко допустил вероятность телефонного разговора Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 15:00
Кино
Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности
Обновлено в 05:35
Происшествия
В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:44
Игры
Разработчики тизерят новую часть Call of Duty
Обновлено 28 мая в 08:42
Космос
Грузовой корабль Dragon вернётся с МКС на Землю 3 июня
Грузовой корабль Dragon компании SpaceX должен вернуться с Международной космической станции (МКС) на Землю 3 июня.
Обновлено в 17:43
Общество
Работы на станции «Шиес» в Архангельской области завершатся к 15 июня
Инвестор экотехнопарка «Шиес» в Ленском районе Архангельской области, компания «Технопарк», планирует завершить первый этап реализации проекта к 15 июня, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 11:25
Происшествия
В Калуге арестант утопил сокамерника в тазу
Суд приговорил к 13 годам колонии жителя Санкт-Петербурга, который в СИЗО Калуги избил сокамерника и утопил его в тазу, сообщает в четверг управление СК России по Калужской области.
Обновлено в 13:02
Армия и оружие
ВСУ обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР
Обновлено в 15:34
Футбол
«Динамо» интересуется нападающим лиссабонского «Спортинга» Перейрой
Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» проявляет интерес к форварду лиссабонского «Спортинга» Матеусу Перейре, который прошедший сезон на правах аренды провёл в «Нюрнберге».
Обновлено в 13:45
Политика
Песков заявил, что в Кремле знают о падении доходов россиян
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле внимательно наблюдают за падением доходов жителей России и трезво оценивают сложившуюся ситуацию.
Обновлено в 08:41
Футбол
Сборная Южной Кореи U18 была лишена трофея за непристойное празднование
Сборная Южной Кореи U18 стала победительницей турнира Panda Cup, который проходил в Чэнду (Китай).
Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин изменил Виталине Цымбалюк-Романовской с бывшей невестой
Сегодня в эфир Первого канала вышел второй выпуск шоу «На самом деле» Дмитрия Шепелева, посвященный Прохору Шаляпину и Виталине Цымбалюк-Романовской.
Обновлено в 09:24
Общество
Ливень с градом обрушился на Москву
Сильный дождь с грозой и градом обрушился на центральные районы Москвы днем в четверг, 30 мая.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Катер с туристами затонул в Будапеште после столкновения с теплоходом
На реке Дунай в столице Венгрии в Будапеште затонул туристический катер. Жертвами кораблекрушения стали как минимум семь человек.
Обновлено в 03:58
Политика
Bloomberg пишет об отказе России продавать Ирану С-400
Россия отклонила просьбу Ирана о покупке систем противоракетой обороны С-400, опасаясь, что эта продажа вызовет еще большую напряженность на Ближнем Востоке, приводит американское информационное агентство Bloomberg слова двух осведомленных источников, в том числе - высокопоставленного российского чиновника.
Обновлено в 17:21
Происшествия
В ДТП в Ленинградской области погибли двое детей
Двое шестилетних детей погибли, их мать пострадала при столкновении грузовика с прицепом и легкового автомобиля на трассе во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили журналистам в пресс-службе управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Шоу-бизнес
Об уходе Дроздовой рассказал Певцов
Обновлено в 10:16
Финансы
СМИ сообщили о сокращении золотовалютных резервов Украины
Золотовалютные резервы Украины в мае уменьшились с $20,5 млрд до $19,3 млрд.
Обновлено в 16:40