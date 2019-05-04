Форвард Жонатас забил гол «Баварии» и получил две карточкиЧемпионат 12:20

Помогло – после возвращения с января Жонатас уже забил за «Ганновер» те же самые три мяча. Третий сегодня, в ворота «Баварии», появившись на поле во втором тайме. Уже через пять минут после выхода бразильцу позволили пробить пенальти, который он реализовал, сократив отрыв в счете – 2:1.

Форвард Жонатас забил гол «Баварии» и получил две карточки

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