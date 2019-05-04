Футбол
Форвард Жонатас забил гол «Баварии» и получил две карточкиЧемпионат 12:20
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Альянц Арена»
Роберт Левандовски
|27′
Леон Горетцка
|40′
|46′
Хендрик Вайдандт
Жонатас
|51′
Жонатас
|52′
Жонатас
|55′
Жонатас
|69′
Фелипе Тревизан
Кевин Виммер
Серж Гнабри
Франк Рибери
|71′
Франк Рибери
|84′
Кингсли Коман
Арьен Роббен
|86′
|88′
Линтон Майна
Эдгар Приб
Давид Алаба
Рафинья
|88′
|90′+2′
Кевин Виммер
|67%
|Владение мячом
|33%
|90%
|Процент точных передач
|72%
|8
|Удары в сторону ворот
|1
|13
|Удары в створ ворот
|1
|–
|Сейвы вратарём
|10
|1
|Офсайды
|2
|11
|Угловые
|–
|7
|Отборы
|14
|10
|Фолы
|5
|–
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|1
Бавария
Расстановка 4‑5‑1
26
Ульрайх
32
Киммих
4
Зюле
17
Боатенг
13
Рафинья
7
Рибери
6
Алькантара
25
Мюллер
18
Горетцка
10
Роббен
9
Левандовски
23
Эссер
25
Зорг
31
Антон
28
Виммер
3
Альборноз
10
Харагути
27
Швеглер
22
Остжолек
7
Приб
9
Жонатас
8
Уолас
Ганновер-96
Расстановка 4‑4‑2
Помогло – после возвращения с января Жонатас уже забил за «Ганновер» те же самые три мяча. Третий сегодня, в ворота «Баварии», появившись на поле во втором тайме. Уже через пять минут после выхода бразильцу позволили пробить пенальти, который он реализовал, сократив отрыв в счете – 2:1.
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