Футбол

Форвард Жонатас забил гол «Баварии» и получил две карточкиЧемпионат 12:20

Бавария — Ганновер-96
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Альянц Арена»
Роберт Левандовски
27′
Леон Горетцка
40′
46′
Хендрик Вайдандт
Жонатас
51′
Жонатас
52′
Жонатас
55′
Жонатас
69′
Фелипе Тревизан
Кевин Виммер
Серж Гнабри
Франк Рибери
71′
Франк Рибери
84′
Кингсли Коман
Арьен Роббен
86′
88′
Линтон Майна
Эдгар Приб
Давид Алаба
Рафинья
88′
90′+2′
Кевин Виммер
Помогло – после возвращения с января Жонатас уже забил за «Ганновер» те же самые три мяча. Третий сегодня, в ворота «Баварии», появившись на поле во втором тайме. Уже через пять минут после выхода бразильцу позволили пробить пенальти, который он реализовал, сократив отрыв в счете – 2:1.
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