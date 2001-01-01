Форвард Жонатас забил гол «Баварии» и получил две карточкиЧемпионат 12:20

Бразильский нападающий Жонатас два года назад переехал из «Рубина» в Германию, чтобы отжигать за «Ганновер». Вышло не очень: всего три гола и столько же результативных передач. Форварда даже отправили на шестимесячный рехаб в Бразилию.

Форвард Жонатас забил гол «Баварии» и получил две карточки

Общество Россияне задолжали за ЖКХ более 130 млрд рублей По решениям судов сумма взыскания за жилищно-коммунальные услуги составила почти 135 миллиарда рублей.

Политика Зеленский прокомментировал вопрос роспуска Рады Во время общения с представителями СМИ после встречи с главами фракций Верховной рады Украины новоизбранный глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что еще рано говорить о роспуске парламента, для этого пока нет полномочий.

Политика Трамп заявил об огромном потенциале для хороших отношений с Россией Президент США Дональд Трамп оценил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Общество В Петербурге открывается Фестиваль ледоколов В Петербурге 4 мая откроется Фестиваль ледоколов.

Хоккей Чехия — Швеция 1:0 (2-й перерыв) Подопечные Ильи Воробьёва потерпели второе подряд поражение на Чешских играх, уступив Финляндии со счётом 1:3. Все три шайбы в ворота Александра Георгиева были заброшены при игре в неравных составах, а две из них — в результате удаления Никиты Кучерова.

Общество В четырех районах Курганской области и областном центре ввели режим ЧС Комиссия правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с 4 мая 2019 года ввела режим чрезвычайной ситуации на территории Кургана и четырех районах региона.

Культура На аукцион выставят оригинальный костюм Дарта Вейдера Оригинальный костюм уйдет с молотка в ходе аукциона, который получил название «Чудеса галактики».

Шоу-бизнес Жанна Фриске перед смертью пыталась скрыть беременность В какой-то момент скрывать беременность уже стало невозможно – в этот момент сбылись худшие опасения Жанны.

Футбол Зампред Госдумы Лебедев потребовал убрать с ТВ комментатора Орлова С резкой критикой в адрес спортивного комментатора Геннадия Орлова выступил заместитель председателя Госдумы и член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев.

Авто Renault Duster возглавил топ-5 лучших бюджетных авто для дачников Эксперты издания «Автоновости дня» назвали пять лучших бюджетных автомобилей для поездок на дачу.

Здоровье Врач опроверг данные о вреде мытья курятины перед приготовлением Врач-терапевт Юрий Ярошенко опроверг заявления об опасности мытья куриного мяса перед приготовлением.

Происшествия В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.

Политика Зеленский пообещал ответить на выдачу украинцам российских паспортов Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить на решение Кремля упростить получение гражданства России для жителей Донбасса.

Единоборства Боец MMA Шлеменко заявил, что завершил подготовку к поединку с Андраде Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко заявил, что завершил подготовку к предстоящему бою с бразильцем Вискарди Андраде, который состоится на шестом турнире Russian Cagefighting Championship (RCC).

Армия и оружие Израиль нанес удары по 70 целям в секторе Газа Израильтяне атаковали уже порядка 70 целей в секторе Газа, в том числе туннель "Исламского джихада" (запрещено в РФ) на глубине в 20 метров под границей для проведения терактов, и продолжают отвечать на палестинские обстрелы.

Экономика Путин потребовал ввести налоговый вычет за фитнес Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ввести налоговый вычет за спортивно-оздоровительные услуги, передает ТАСС.

Политика Чистая нефть из России поступила на станцию «Мозырь» в Белоруссии Впервые «Белнефтехим» сообщил о резком снижении качества поступающей из России нефти 19 апреля.

Политика Глава Нацсовета по телевидению и радиовещанию Украины ушел в отставку В апреле 2019 года руководство Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщило, что доля украинского языка в эфире национальных телеканалов и радиостанций продолжает возрастать.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон мечтает о четвертом ребенке Стоит отметить, что если герцог и герцогиня Кембриджские станут родителями в четвертый раз, то они пойдут по стопам королевы Елизаветы II, воспитавшей четверых детей.

Происшествия Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Баскетбол «Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче четвертьфинала «Зенит» в первом матче четвертьфинала Единой лиги в гостях обыграл «Локомотив-Кубань».

Общество На границе с Польшей задержали и фактически пытали режиссера из РФ, ехавшего снимать антифашистский фильм На польской границе задержали и арестовали российского режиссера Михаила Матросова, ехавшего в Европу на съемки исторического антифашистского фильма.

Общество Умер бывший мэр Краснодара Валерий Самойленко Умер бывший глава Краснодара Валерий Самойленко, стоявший во главе города в общей сложности 13 лет, сообщает пресс-служба мэрии.

Происшествия В Черкассах журналист попал в реанимацию после нападения В украинском городе Черкассы неизвестные избили журналиста Вадима Комарова, он госпитализирован и находится в реанимации.

Общество В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка» В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.