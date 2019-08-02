Ранее сообщалось, что "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" согласовали обмен нападающего "красных дьяволов" Ромелу Лукаку на Дибалу. Однако сам футболист не готов к переезду в чемпионат Англии.

Политика Трамп намерен ввести новые пошлины против Китая Президент Дональд Трамп пригрозил ввести пошлину в 10% на товары из Китая на 300 миллиардов долларов.

Общество В Москве появились тропические постельные клопы Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.

Политика МИД отреагировал на новые санкции США по делу Скрипалей Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции Вашингтона в отношении Москвы в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Политика Путин упростил украинцам получение вида на жительство в России Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение российского вида на жительство гражданам Украины.

Общество Горнолыжный трамплин на Воробьевых горах достроят в 2020–2021 годах Мэр столицы Сергей Собянин осмотрел ход работ и заявил, что старые трамплины снесены, сейчас идет строительство нового в соответствии с международными требованиями.

Кино Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене Американский сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль», рассказал о дополнительной сцене в шоу, которую пришлось вырезать из-за хронометража.

Политика Волкер допустил участие Трампа в переговорах по Донбассу Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер допускает участие американского президента Дональда Трампа в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе.

Общество Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам» Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.

Происшествия Воровка под видом принцессы из ОАЭ обокрала ювелирный магазин в Париже В Париже женщина, выдав себя за принцессу из ОАЭ, ограбила ювелирный магазин на €1,6 млн.

Музыка Maruv выпустила клип на песню «Между нами» на русском языке Украинская певица Maruv выпустила клип на песню «Между нами». Ролик был опубликован 2 августа на YouTube-канале MARUV Official.

Политика Страны ЕС выдвинули Кристалину Георгиеву на пост главы МВФ Представители стран Европейского союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву, передает ТАСС.

Гаджеты Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.

Происшествия В Германии изъяли кокаин на €1 млрд евро В порту немецкого города Гамбург правоохранительные орган изъяли 4,5 тонны кокаина на сумму €1 млрд. (70,5 млрд рублей).

Происшествия В Свердловской области расстреляли семейную пару в собственном доме Муж и жена были расстреляны из огнестрельного оружия, а их дочь ранена. За жизнь 21-летней девушки борются врачи Ирбита.

Армия и оружие Начальник российского Генштаба вручил премии имени Георгия Жукова Премии вручил председатель межведомственной комиссии по Государственной премии имени Г.К. Жукова начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Политика Путин обновил состав президиума Государственного совета РФ Президент России Владимир Путин произвел ротацию президиума Государственного совета РФ.

Финансы Курс доллара превысил 65 рублей впервые с начала июня Курс доллара превысил 65 рублей впервые с 7 июня 2019 года, свидетельствуют данные торгов.

Экономика Amazon будет обеспечивать дата-центры в Ирландии ветряной энергией Amazon заключила соглашение о покупке всей энергии, вырабатываемой ветряной электростанцией в Корке, Ирландия.

Общество Гидрометцентр объяснил странности летней погоды в России Холодный август на европейской территории России и аномальная жара в Сибири и Забайкалье обусловлены высоким стационарным циклоном над Уралом, заявил 2 августа научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Политика Трамп заявил об отказе Рэтклиффа от должности главы нацразведки Президент США Дональд Трамп заявил, что конгрессмен-республиканец Джон Рэтклифф не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы национальной разведки страны.

Политика В офисе Зеленского не слышали об отставке Богдана Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка опроверг информацию распространившуюся в украинских СМИ о том, что глава администрации президента Украины Андрей Богдан подал в отставку.