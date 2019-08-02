Футбол

Форвард «Ювентуса» Дибала отказался покидать клубВести.Ru 12:46

Ранее сообщалось, что "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" согласовали обмен нападающего "красных дьяволов" Ромелу Лукаку на Дибалу. Однако сам футболист не готов к переезду в чемпионат Англии.
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Дибала зол на «Ювентус» и может согласиться на переход в «Манчестер Юнайтед»

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