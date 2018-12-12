Хоккей
Форвард «Вашингтона» Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
Форвард «Вашингтона» Овечкин признан первой звездой дня в НХЛТАСС01:39
Вашингтон—
Детройт
6 – 2
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
вчера
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Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).Об этом сообщает пресс-служба лиги. Форвард забросил три шайбы в победном матче против "Детройта" (6:2). Этот хет-трик стал 21-м в карьере хоккеиста.
ТАСС01:39
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