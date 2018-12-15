Просто стараюсь делать свою работу. Каждый хочет забивать голы, но в этой лиге непросто отличиться. Мне повезло, что я выступаю в команде с такими хорошими хоккеистами. Они играют так, что мне остается просто делать свою работу.

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