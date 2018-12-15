Хоккей
Форвард «Вашингтона» Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
Форвард «Вашингтона» Овечкин признан первой звездой дня в НХЛТАСС00:50
Каролина—
Вашингтон
5 – 6
победа по буллитам
Хоккей, НХЛ
вчера
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Овечкин оформил хет-трик во втором матче подряд и 22-й раз в карьере. Второй звездой дня стал нападающий "Виннипега" Марк Шайфли, на счету которого три очка (две шайбы + передача) в победном матче с "Чикаго" (4:3 ОТ).
ТАСС00:50
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Просто стараюсь делать свою работу. Каждый хочет забивать голы, но в этой лиге непросто отличиться. Мне повезло, что я выступаю в команде с такими хорошими хоккеистами. Они играют так, что мне остается просто делать свою работу.
— Александр Овечкин, российский хоккеистРБК 03:50
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