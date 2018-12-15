Хоккей
Каролина—
Вашингтон
сегодняв 19:30
Хоккей, НХЛ
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Забитая шайба стала для российского нападающего 26-й в сезоне. Всего на его счету 40 (26+14) очков. Также Овечкин повторил свой рекорд результативной серии, которая составляет 13 матчей (сезон-2006/07).
Газета.Ru20:50
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