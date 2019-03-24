Хоккей
Форвард «Вашингтона» Кузнецов подвергся критике за празднование голаВести.Ru 07:53
Известный хоккейный эксперт Дон Черри обрушился с критикой на российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова. Американский комментатор заявил, что празднованием гола в ворота "Тампы" россиянин только вдохновил игроков "молний", выигравших в овертайме.
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