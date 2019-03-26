Павел Погребняк оштрафован на 250 тысяч рублейВести.Ru 08:17

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Футболист заявил о нецелесообразности привлечения в сборную страны темнокожих футболистов, в частности нападающего "Краснодара" Ари. РФС оштрафовал Погребняка на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицировал футболиста до конца сезона.

Павел Погребняк оштрафован на 250 тысяч рублей

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