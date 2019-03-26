Футбол

Павел Погребняк оштрафован на 250 тысяч рублейВести.Ru 08:17

Футболист заявил о нецелесообразности привлечения в сборную страны темнокожих футболистов, в частности нападающего "Краснодара" Ари. РФС оштрафовал Погребняка на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицировал футболиста до конца сезона.
Читать в источнике
Семен Андреев
Проблему обсудили довольно обстоятельно. Выступал сам Погребняк, объяснил свои слова. Члены комитета внимательно отнеслись к этому и решили применить санкции в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей и условной дисквалификации до конца сезона-2018/19 во всех турнирах под эгидой РФС.
— Семен Андреев, российский футболистТелеканал 360° 08:05

Подробнее о событии

РФС вынес вердикт по делу Погребняка о натурализованных футболистах сборной России

RT на русском08:23

Погребняк условно дисквалифицирован до конца сезона за высказывания о темнокожих игроках в сборной России

Советский спорт08:26

Футболист Погребняк извинился за высказывание о натурализованных игроках сборной России

ТАСС08:17

Погребняк дисквалифицирован условно за высказывание о темнокожих игроках

Газета.Ru08:17

Павел Погребняк: «Осознал, что сказал лишнее. Приношу извинения»

Матч ТВ08:33

Павел Погребняк: «Осознал, что сказал лишнее. Приношу извинения»

Sportbox.RU08:33

Погребняк не заявлял о желании оспорить решение комитета по этике РФС

Спорт-Экспресс08:17
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:47, Ашберн
Экономика

Сбербанк даст возможность менять ПИН-код в мобильном приложении

Сбербанк в апреле даст возможность всем клиентам менять ПИН-код в мобильном приложении, сообщила заместитель председателя правления Сбербанка, руководитель блока "Розничный бизнес" Светлана Кирсанова.
Обновлено в 07:54
Политика

МВД предложило лишать водительских прав наркозависимых

В Министерстве внутренних дел рассматривается вопрос о законодательном лишении наркозависимых граждан права управлять транспортным средством и работать на опасных производствах.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о гибели трех российских военных в Сирии

Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада.
Обновлено вчера в 14:59
Здоровье

Нюта Федермессер решила баллотироваться в Мосгордуму

О решении учредителя фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер баллотироваться в Мосгордуму РБК рассказал источник, близкий к Мосгордуме, и подтвердил собеседник, близкий к московской мэрии.
Обновлено в 07:19
Армия и оружие

Премьеру Малайзии показали истребитель пятого поколения Су-57

Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь показал премьер-министру Малайзии Мохатхиру Мохамаду истребитель пятого поколения Су-57 и высказал надежду, что он будет закуплен этой страной, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:50
Авто

Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу

Адвокат Кристиан Томас, представляющий интересы Toyota, в своем обращении в EUIPO в марте этого года указал, что название японской модели и российского автомобильного бренда схожи до степени смешения.
Обновлено вчера в 17:01
Хоккей

Стало известно расписание матчей сборной России на МЧМ-2020

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в чешских Остраве и Тршинце. Календарь матчей сборной России: 26 декабря.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие

ФСБ предложила условия передачи кортиков уволенным со службы

Ранее News.ru писал, что президент Владимир Путин пообещал разобраться с бюрократическими препятствиями, которые мешают уходящим с военной службы офицерам Военно-морского флота оставить себе кортики.
Обновлено в 08:03
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница решила отказать министру

Уволенная из-за фото в купальнике барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова решила не возвращаться на работу в общеобразовательную школу даже после предложения подыскать для нее «достойные вакансии».
Обновлено в 05:54
Политика

В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.
Обновлено вчера в 22:45
Политика

Священник заявил, что через 30 лет в России не останется русских

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов считает, что через 30 лет в России не останется русских.
Обновлено в 06:05
Футбол

УЕФА открыл дело о расизме по итогам матча Черногория – Англия

УЕФА открыла дисциплинарное производство по итогам матча второго тура квалификационного раунда Евро-2020 Черногория – Англия (1:5). Хозяева обвиняются по пяти пунктам: запуск пиротехники, бросание предметов, расистское поведение, массовые беспорядки и блокирование лестничных проходов.
Обновлено в 08:26
Экономика

Медведев пообещал заморозку налогов

Дмитрий Медведев пообещал мораторий на корректировку налогов на шесть лет.
Обновлено в 08:45
Экономика

Медведев поручил решить вопрос о наказании за съемку в кинотеатрах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД и Минкультуры до 15 апреля решить вопрос с введением административной ответственности за незаконную съемку фильмов в кинозалах.
Обновлено в 07:24
Футбол

Эррера может продолжить карьеру в «Арсенале»

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера может продолжить карьеру в "Арсенале", об этом сообщают СМИ.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов запрещает жене публиковать откровенные фото

Микроблог Анастасии Тарасовой пестрит счастливыми фотографиями, на которых участница «Мисс мира — 2014» запечатлена с 8-месячной дочерью Миланой и мужем Дмитрием Тарасовым.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Футболистки ЦСКА обвинили тренеров в домогательствах

Обновлено в 07:53
Происшествия

На обломках самолёта польского президента найдены следы взрывчатки

Обновлено вчера в 14:51
Армия и оружие

ВСУ готовили провокации в отношении наблюдателей ОБСЕ, заявили в ДНР

Украинские силовики готовили провокации в отношении наблюдателей ОБСЕ в Донбассе, заявил во вторник начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:20
Политика

Facebook удалил почти 2000 связанных с Россией страниц

Facebook удалил более 1900 страниц, групп и аккаунтов, связанных с Россией. Об этом сообщается в блоге социальной сети.
Обновлено в 05:46
Здоровье

Перезимовали: как поднять иммунитет весной

По словам академика Александра Караулова, заведующего кафедрой клинической иммунологии и аллергологии 1-го МГМУ имени Сеченова, не рекомендуется самостоятельно назначать себе лекарства для повышения иммунитета.
Обновлено вчера в 06:39
Общество

Путину регулярно докладывают о положении в «китовой тюрьме»

Разрешить проблему "китовой тюрьмы" в Приморье одномоментно невозможно, но Владимиру Путину регулярно докладывают о ситуации с животными, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:50
Интернет

В сети появилось «кладбище» всех закрытых проектов Google

В сети появился сайт Killed by Google, на котором размещены в общей сложности 149 закрытых проектов известного IT-гиганта.
Обновлено в 08:10
Футбол

Украине грозят технические поражения из-за натурализации игрока

Если ФИФА решит применить максимально строгое наказание, то команде Андрея Шевченко будут присуждены техническое поражения в матчах с Португалией и Люксембургом.
Обновлено в 06:36
Происшествия

Неизвестные похитили возле Кремля кабель правительственной связи

В центре Москвы неизвестные лица совершили хищение кабеля правительственной связи, сообщает 26 марта «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес

Андрея Малахова обвинили в избиении участницы «Дома-2»

Инцидент произошел во время съемок ток-шоу. Бывшая участница телепроекта «Дом-2» обвинила Андрея Малахова в избиении.
Обновлено вчера в 06:59
Музыка

Шнуров объяснил роспуск группы «Ленинград»

Обновлено в 07:35
Происшествия

Бывшего замглавы «Росгеологии» Руслана Горринга оставили под арестом

Обновлено в 08:06
Политика

На Украине бандеровцев приравняли к ветеранам войны

На Украине вступил в силу закон о признании участниками боевых действий членов националистических организаций, в том числе запрещенной в России украинской повстанческой армии (УПА).
Обновлено в 06:20
Политика

Полковника Михаила Ильина вернули в главк

На свою недавно ликвидированную должность вернулся заместитель начальника полиции по Ленинградской области полковник Михаил Ильин.
Обновлено в 07:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Погребняк
Российский футболист
российский футболист, нападающий клуба «Урал». Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное