Футбол

Форвард «Уфы» перейдет в «Кайрат»Soccer.ru 07:37

Нападающий "Уфы" Еркебулан Сейдахмет продолжит карьеру в "Кайрате".
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«Уфа» объявила об уходе Сейдахмета в «Кайрат»

Чемпионат07:48

Нападающий «Уфы» перешел в «Кайрат»

Советский спорт07:28

«Казахстанский Месси» покинул «Уфу»

Sport.ru08:29

Сейдахмет перешел из «Уфы» в «Кайрат»

Sport24.ru07:59

Сейдахмет перейдет из «Уфы» в «Кайрат»

Спорт-Экспресс07:20

«Кайрат» подписал нападающего «Уфы»

Матч ТВ07:11

Как российские футболисты завоёвывают Европу

RT на русском02:47
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:14, Вашингтон
Театры

После скандала с Дорониной во МХАТе ответили на критику спектаклей

Обновлено в 07:12
Политика

Полномочия делегации из России оспорили в ПАСЕ

Несколько участников Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) попытались оспорить полномочия делегации из России, сообщают РИА "Новости".
Обновлено в 07:19
Политика

В Кремле не собирались запрещать россиянам ездить в Грузию

Власти не собираются запрещать россиянам поездки в Грузию, а прямое авиасообщение между странами было остановлено для сокращения туристического потока, чтобы обеспечить безопасность граждан.
Обновлено в 07:06
Общество

«Прямую линию» с Путиным посмотрел почти 21 млн пользователей соцсетей

Около 21 млн пользователей посмотрели «Прямую линию с Владимиром Путиным», которая транслировалась в социальных сетях.
Обновлено в 08:12
Кино

Валдис Пельш получил звание почетного профессора МГУ

Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес

Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова

"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Политика

Кадыров прокомментировал отставку Евкурова

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова уйти в отставку признаком силы духа.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море

Обновлено в 04:27
Авто

Раскрыты все характеристики нового кроссовера Kia Seltos

В Индию новый компакт-кросс приедет сразу с тремя двигателями на выбор: 1, 5-литровым 115-сильным "атмосферником", 1, 4-литровым 140-сильным турбомотором T-GDI и 1, 5-литровым дизелем CRDi мощностью 115 л.с.
Обновлено вчера в 09:05
Армия и оружие

В РПЦ назвали безбожниками погибших в годы войны красноармейцев

В начале Великой Отечественной войны погибали некрещеные солдаты Красной армии за то, что были безбожниками.
Обновлено в 06:27
Спорт

Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг

Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Политика

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Авто

BMW презентовала концептуальный суперкар Vision M Next

Немецкая автомобильная компания BMW показала гибридную новинку — спортивный автомобиль Vision M Next.
Обновлено в 08:52
Транспорт

Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения прав

Верховный суд разработал новую инструкцию, которая разъясняет нижестоящим судам, в каком случае водителей следует лишать прав управления транспортным средством.
Обновлено вчера в 09:05
Общество

В Екатеринбурге выпускница гимназии набрала 400 баллов на ЕГЭ

Девушка набрала максимальный балл по физике, информатике, математике и русскому языку Выпускница гимназии № 9 в Екатеринбурге Анастасия Пределина набрала 400 баллов по итогам ЕГЭ, сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
Обновлено вчера в 08:46
Наука

Больничные мухи оказались разносчиками опасных «супербактерий»

Различные насекомые оказались разносчиками опасных «супербактерий» для человеческого организма, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 03:14
Общество

Минпромторг прокомментировал высокие траты чиновников в командировках

25 июня правозащитная организация Transparency International опубликовала расследование о тратах чиновников в командировках.
Обновлено в 08:48
Происшествия

В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя

В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Политика

Путин решил посетить церемонию закрытия Европейских Игр в Минске

Президент России Владимир Путин посетит закрытие II Европейских игр в Минске, передает "Советский спорт".
Обновлено в 08:02
Армия и оружие

«Калашников» создаст для Минобороны боевых роботов

Обновлено в 01:29
Общество

Министр образования Хакасии назвала Радищева автором «Горе от ума»

Обновлено в 02:17
Политика

Президент Эстонии назвала позорным решение ПАСЕ по России

«Принятое прошлой ночью решение ПАСЕ вернуть Россию за стол переговоров с помощью процедурных жестов является позорным для ПАСЕ», — заявила Кальюлайд.
Обновлено в 08:13
Общество

Москва заняла второе место в рейтинге агрессивных городов

Результаты голосования опубликовало агентство Zoom Market. Второе место списка заняла Москва, третье у Челябинска.
Обновлено в 09:00
Политика

Нацгвардия Украины расследует появление песни Газманова на выпускном

Ранее украинские СМИ сообщили, что выпускники Академии национальной гвардии в Харькове танцевали под российскую песню "Офицеры" в исполнении Газманова, который находится в черных списках украинского Минкульта.
Обновлено в 08:56
Политика

Армянский депутат объяснил свой голос против возвращения России в ПАСЕ

Глава комиссии по внешним связям Национального собрания Армении, член правящей фракции «Мой шаг» Рубен Рубинян объяснил, что голосовал «за» возвращение России в ПАСЕ, однако голос засчитали «против» в связи с технической ошибкой.
Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес

«Умытое лицо»: 45-летняя Высоцкая поделилась селфи без макияжа

Режиссеру Андрею Кончаловскому нравятся «умытые лица». Именно поэтому и его 45-летняя супруга отдает предпочтение естественности.
Обновлено в 08:05
Политика

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Европейские страны, поддержавшие идею возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, своим решением показали, что «нормандский формат» прекращает своё существование.
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Глава раскольнической УПЦ КП Филарет создал собственный синод

Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил, что решил отмежеваться от новой церковной структуры - Православной церкви Украины (ПЦУ), почетным патриархом которой он является.
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Космос

Ракета Falcon Heavy отправилась в космос

Состоялся третий пуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy с площадки 39A Космического центра Кеннеди в США.
Обновлено в 03:46
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Еркебулан Сейдахмет
Казахский футболист
Казахстанский футболист, нападающий болгарского клуба «Левски», в котором выступает на правах аренды от «Уфы», и сборной Казахстана.
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