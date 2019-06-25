Футбол
Форвард «Уфы» перейдет в «Кайрат»Soccer.ru 07:37
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:14, Вашингтон
Политика
Полномочия делегации из России оспорили в ПАСЕ
Несколько участников Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) попытались оспорить полномочия делегации из России, сообщают РИА "Новости".
Обновлено в 07:19
Политика
В Кремле не собирались запрещать россиянам ездить в Грузию
Власти не собираются запрещать россиянам поездки в Грузию, а прямое авиасообщение между странами было остановлено для сокращения туристического потока, чтобы обеспечить безопасность граждан.
Обновлено в 07:06
Общество
«Прямую линию» с Путиным посмотрел почти 21 млн пользователей соцсетей
Около 21 млн пользователей посмотрели «Прямую линию с Владимиром Путиным», которая транслировалась в социальных сетях.
Обновлено в 08:12
Кино
Валдис Пельш получил звание почетного профессора МГУ
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес
Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова
"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Политика
Кадыров прокомментировал отставку Евкурова
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова уйти в отставку признаком силы духа.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море
Обновлено в 04:27
Авто
Раскрыты все характеристики нового кроссовера Kia Seltos
В Индию новый компакт-кросс приедет сразу с тремя двигателями на выбор: 1, 5-литровым 115-сильным "атмосферником", 1, 4-литровым 140-сильным турбомотором T-GDI и 1, 5-литровым дизелем CRDi мощностью 115 л.с.
Обновлено вчера в 09:05
Армия и оружие
В РПЦ назвали безбожниками погибших в годы войны красноармейцев
В начале Великой Отечественной войны погибали некрещеные солдаты Красной армии за то, что были безбожниками.
Обновлено в 06:27
Спорт
Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Политика
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Авто
BMW презентовала концептуальный суперкар Vision M Next
Немецкая автомобильная компания BMW показала гибридную новинку — спортивный автомобиль Vision M Next.
Обновлено в 08:52
Транспорт
Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения прав
Верховный суд разработал новую инструкцию, которая разъясняет нижестоящим судам, в каком случае водителей следует лишать прав управления транспортным средством.
Обновлено вчера в 09:05
Общество
В Екатеринбурге выпускница гимназии набрала 400 баллов на ЕГЭ
Девушка набрала максимальный балл по физике, информатике, математике и русскому языку Выпускница гимназии № 9 в Екатеринбурге Анастасия Пределина набрала 400 баллов по итогам ЕГЭ, сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
Обновлено вчера в 08:46
Наука
Больничные мухи оказались разносчиками опасных «супербактерий»
Различные насекомые оказались разносчиками опасных «супербактерий» для человеческого организма, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 03:14
Общество
Минпромторг прокомментировал высокие траты чиновников в командировках
25 июня правозащитная организация Transparency International опубликовала расследование о тратах чиновников в командировках.
Обновлено в 08:48
Происшествия
В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя
В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Политика
Путин решил посетить церемонию закрытия Европейских Игр в Минске
Президент России Владимир Путин посетит закрытие II Европейских игр в Минске, передает "Советский спорт".
Обновлено в 08:02
Армия и оружие
«Калашников» создаст для Минобороны боевых роботов
Обновлено в 01:29
Политика
Президент Эстонии назвала позорным решение ПАСЕ по России
«Принятое прошлой ночью решение ПАСЕ вернуть Россию за стол переговоров с помощью процедурных жестов является позорным для ПАСЕ», — заявила Кальюлайд.
Обновлено в 08:13
Общество
Москва заняла второе место в рейтинге агрессивных городов
Результаты голосования опубликовало агентство Zoom Market. Второе место списка заняла Москва, третье у Челябинска.
Обновлено в 09:00
Политика
Нацгвардия Украины расследует появление песни Газманова на выпускном
Ранее украинские СМИ сообщили, что выпускники Академии национальной гвардии в Харькове танцевали под российскую песню "Офицеры" в исполнении Газманова, который находится в черных списках украинского Минкульта.
Обновлено в 08:56
Политика
Армянский депутат объяснил свой голос против возвращения России в ПАСЕ
Глава комиссии по внешним связям Национального собрания Армении, член правящей фракции «Мой шаг» Рубен Рубинян объяснил, что голосовал «за» возвращение России в ПАСЕ, однако голос засчитали «против» в связи с технической ошибкой.
Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес
«Умытое лицо»: 45-летняя Высоцкая поделилась селфи без макияжа
Режиссеру Андрею Кончаловскому нравятся «умытые лица». Именно поэтому и его 45-летняя супруга отдает предпочтение естественности.
Обновлено в 08:05
Политика
Тимошенко заявила о конце «нормандского формата»
Европейские страны, поддержавшие идею возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, своим решением показали, что «нормандский формат» прекращает своё существование.
Обновлено в 08:20
Политика
Глава раскольнической УПЦ КП Филарет создал собственный синод
Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил, что решил отмежеваться от новой церковной структуры - Православной церкви Украины (ПЦУ), почетным патриархом которой он является.
Обновлено в 05:42
Космос
Ракета Falcon Heavy отправилась в космос
Состоялся третий пуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy с площадки 39A Космического центра Кеннеди в США.
Обновлено в 03:46