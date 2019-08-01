Футбол
Форвард «Спартака» может уйти в «Ахмат»Sport.ru 17:43
Спартак может лишиться ещё одного игрока. Форвард красно-белых Георгий Мелкадзе интересует Ахмат, который собирается взять футболиста в аренду на один год. Грозненский клуб собирается включить в соглашение пункт о выкупе прав на игрока.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 18:52, Ашберн
Политика
Трамп сообщил об обсуждении с Россией и Китаем ядерного соглашения
Американский президент Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Россией и Китаем вопросы о заключении соглашения по ядерному оружию.
Обновлено в 16:52
Армия и оружие
Командование ВСУ срочно вывело бригаду десантников из Донбасса
В ЛНР сообщили, что причиной вывода силовиков стали случаи хищений оружия и военного имущества Командование ВСУ приняло решение о срочном выводе из Донбасса 25-ой отдельной воздушно-десантной бригады, сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.
Обновлено в 14:09
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено в 12:36
Культура
Стас Барецкий пригласил Дженнифер Энистон сняться в «Брате-3»
Новой звездой, которую Барецкий решил уговорить на съемки в «Брате», стала звезда ситкома «Друзья» Дженнифер Энистон.
Обновлено в 06:20
Экономика
Субсидирование газомоторной техники в РФ может быть увеличено в два раза
По словам главы Минпромторга, помимо предоставления субсидий производителям газомоторной техники предполагается также использовать механизм субсидий лизинговым компаниям для возмещения скидки на авансовый платеж, представленной лизингополучателям газомоторной техники.
Обновлено в 11:16
Армия и оружие
Дипломаты России и Южной Кореи обсудили инцидент с самолетами Ту-95МС
Замглавы российского МИД Игорь Моргулов и помощник замминистра иностранных дел Южной Кореи Юн Сун Гу обсудили инциденты с самолетами России в Японском море и задержанным в КНДР судном.
Обновлено в 08:37
Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома
Обновлено в 09:52
Политика
Порошенко просит у США помощи с уголовными делами на Украине
По словам одного из собеседников украинского телеканала, представители Порошенко понимают всю серьезность происходящего и планируют «защищаться от атак».
Обновлено вчера в 02:34
Общество
Математик объяснила решение рассорившего пользователей сети примера
Завкафедрой математики Российского университета транспорта Людмила Кочнева объяснила правильное решение математического примера, рассорившего пользователей соцсетей.
Обновлено в 13:23
Общество
Прокуратура Москвы обратилась лично к Любови Соболь
В связи с планируемым несогласованным шествием по Бульварному кольцу 3 августа незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Любови Соболь прокуратурой Москвы вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона, передает РИА Новости.
Обновлено в 03:20
Автоспорт
Гасли показал лучшее время во второй практике в Венгрии, Квят – 10-й
Пилоты "Ред Булла" Пьер Гасли и Макс Ферстаппен заняли два первых места во второй практике "Гран-при Венгрии".
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес
Победитель конкурса Светланы Лободы мечтает записать с ней песню
Светлана Лобода провела конкурс под названием # ПуляДураСнаllепде, котором приняли участие такие звезды как Екатерина Варнава, Тина Канделаки, Александр Ревва и другие.
Обновлено в 18:30
Политика
Трамп заявил о «смерти» проблемы, мешавшей хорошим отношениям с РФ
Президент США Дональд Трамп заявил, что мешавшее хорошим отношениям с Россией расследование спецпрокурора Роберта Мюллера теперь "мертво".
Обновлено в 17:40
Армия и оружие
Боевики в Сирии обстреляли родное селение Асада
Решение президента Сирии о полном прекращении с нуля часов 2 августа огня и любых наступательных действий в Идлибской зоне деэскалации тут же использовали для провокации окопавшиеся в этом районе страны террористы.
Обновлено в 15:48
Политика
Племянница Скрипаля сообщила о его звонке родственникам
Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала агентству «РИА Новости», что 26 июня бывший сотрудник ГРУ впервые за месяц связывался с родственниками.
Обновлено в 16:06
Гаджеты
В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбуках
Специалисты рекомендуют также ограничивать доступ приложений к диктофону или камере, не скачивать программы из недостоверных источников.
Обновлено в 01:00
Наука
Учёные выяснили, как похмелье влияет на мозг
Обновлено в 04:53
Политика
На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса
Украина допрашивает жителей Донбасса, получивших российские паспорта. Об этом заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.
Обновлено в 15:23
Транспорт
«Аэрофлот» отменил рейсы в Лондон из-за забастовки в аэропорту Хитроу
Российская авиакомпания «Аэрофлот» изменила расписание рейсов в Лондон на ближайшие дни в связи с забастовкой служащих аэропорта «Хитроу».
Обновлено в 15:58
Происшествия
В Челябинске выясняют причины гибели животных в контактном зоопарке
Полиция проводит проверку по факту гибели гусей и грызунов в контактном зоопарке, расположенном в парке имени Пушкина в центре Челябинска, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-центре городского УМВД.
Обновлено в 10:46
Шоу-бизнес
Безруков в День ВДВ отправился на морскую рыбалку
Обновлено в 12:08
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено в 09:52
Здоровье
В Тульской области не хватает антиретровирусного лекарства
В настоящее время профильное ведомство закупает препарат за счет средств регионального бюджета на сумму более 2 млн рублей.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Женщина притворилась женой арабского шейха и обокрала ювелирный бутик
Неизвестная женщина похитила украшения из парижского ювелирного магазина, притворившись женой дубайского правителя.
Обновлено в 18:20
Экономика
Счетная палата оценила полугодовой ущерб от лесных пожаров
Ущерб от лесных пожаров за первые шесть месяцев 2019 года составил 2,4 млрд руб. Такие данные опубликовала Счетная палата на своей официальной странице в Facebook.
Обновлено в 12:30
Наука
Найден способ предотвращения неотвратимой гибели мозга
Как передает MedicalXpress, прионная инфекция, а также бешенство у коров и болезнь Крейтцфельдта приводят к преждевременной смерти из-за гибели мозга.
Обновлено в 10:56