Футбол
Форвард «Спартака» может уйти в «Ахмат»Sport.ru вчера в 17:43
Спартак может лишиться ещё одного игрока. Форвард красно-белых Георгий Мелкадзе интересует Ахмат, который собирается взять футболиста в аренду на один год. Грозненский клуб собирается включить в соглашение пункт о выкупе прав на игрока.
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СМИ: «Ахмат» близок к аренде форварда «Спартака» Мелкадзе с правом последующего выкупа
Sportbox.RUвчера в 17:55
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Чиновники предложили сегодня закрыться магазинам и кафе в Мещанском, Тверском и Басманном районах Москвы
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Президент России Владимир Путин подписал разработанный правительством закон, увеличивающий число семей, которые смогут получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка.
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Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
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Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.
Обновлено вчера в 14:28
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Депутатов заставили снять обувь из-за визита Зеленского
Как сообщает "Украинская правда", на входе в отель Rixos установили рамки, а всех гостей, в том числе будущих народных депутатов, просят показать сумки и снять обувь.
Обновлено в 04:15
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Настасью Самбурскую оштрафовали сотрудники ГИБДД
Сотрудники дорожно-постовой службы остановили актрису для проверки степени затонированности стекол и выписали девушке штраф.
Обновлено в 05:30
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Месси дисквалифицировали на три месяца
Обновлено вчера в 20:28
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Вице-премьер России Виталий Мутко, курирующий работу по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, раскритиковал работу местных властей.
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«Моя попа красивее ваших лиц»: голая Волочкова ответила хейтерам
Балерина Анастасия Волочкова сравнила свою пятую точку с лицами своих хейтеров, заявив, что ее часть тела красивее.
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Политика
Путин и Трамп обсудили отставку посла США в России
Журналисты выяснили, что главы государств обсудили отставку посла США в России Джона Хантсмана.
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Зобнин назвал переход Шюррле большим плюсом для «Спартака»
Андре Шюррле перешёл в «Спартак» на правах аренды из дортмундской «Боруссии». В московском клубе футболист будет выступать под 20-м номером.
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Rockstar Games раскрыла особенности ролей в Red Dead Online
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Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом на Ставрополье
Уголовное дело возбуждено в отношении водителя грузового автомобиля после ДТП с участием автобуса на Ставрополье, в результате которого пять человек погибли.
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Мария Порошина опубликовала «семейное» фото с Ярославом Бойко
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ЕК предложила Украине и России заключить газовый контракт на 10 лет
Вице-президент ЕК Марош Шефчович настаивает на необходимости обсуждения на будущей трехсторонней встрече между Россией и Украиной возможности подписания долгосрочной сделки.
Обновлено 01 августа в 11:20
Общество
Власти Финляндии ужесточили визовые требования для россиян
С 1 сентября Финляндия расширит список документов для граждан России, желающих получить шенгенскую визу.
Обновлено 01 августа в 04:27
Экономика
Huawei отчиталась о рекордной выручке в России
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Единоборства
Уволенная из UFC Сайбор извинилась перед Дэной Уайтом
Экс-чемпионка Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Крис Сайборг принесла извинения президенту промоушена Дэну Уайту за видео, передает "Чемпионат.com".
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