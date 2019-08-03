Спартак может лишиться ещё одного игрока. Форвард красно-белых Георгий Мелкадзе интересует Ахмат, который собирается взять футболиста в аренду на один год. Грозненский клуб собирается включить в соглашение пункт о выкупе прав на игрока.

Форвард «Спартака» может уйти в «Ахмат»

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