Футбол
Форвард «Спартака» может уйти в «Ахмат»Sport.ru вчера в 17:43
Спартак может лишиться ещё одного игрока. Форвард красно-белых Георгий Мелкадзе интересует Ахмат, который собирается взять футболиста в аренду на один год. Грозненский клуб собирается включить в соглашение пункт о выкупе прав на игрока.
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СМИ: «Ахмат» близок к аренде форварда «Спартака» Мелкадзе с правом последующего выкупа
Sportbox.RUвчера в 17:55
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Культура
Дженнифер Энистон попросила миллион за съемки в фильме «Брат-3»
Обновлено вчера в 01:54
Политика
На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса
На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено вчера в 12:04
Политика
Госдеп США раскрыл детали новых антироссийских санкций
Детали второго пакета американских санкций против России, вводимых из-за «дела Скрипалей», раскрыл Государственный департамент США.
Обновлено в 02:19
Общество
Математик объяснила решение задачи, которая вызвала обсуждения в Сети
Заведующая кафедрой математики РУТ (МИИТ) Людмила Кочнева дала правильный ответ на задачу, которая недавно появилась в соцсетях и вызвала бурную реакцию пользователей.
Обновлено вчера в 12:34
Общество
Петербуржцы бросились оформлять финские визы перед ужесточением правил. Спрос вырос на 30%
Количество заявлений на финский шенген резко увеличилось на фоне новостей о том, что с 1 сентября Финляндия отменяет упрощенный режим получения виз, который был доступен для жителей северо-западного региона России.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Открытое горение в здании в центре Москвы полностью ликвидировано
Открытое горение в здании в центре Москвы на улице Дубининской полностью ликвидировано.
Обновлено в 03:31
Общество
Суд отказался освободить под залог американского певца R. Kelly
Суд в нью-йоркском районе Бруклин отказал R&B-исполнителю R. Kelly в освобождении под залог по делу о детской порнографии и препятствовании правосудию, сообщает телеканал ABC.
Обновлено вчера в 18:25
Политика
Большинство демократов выступают за импичмент Трампа
В Палате представителей США большинство демократов выступают за импичмент президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 03:22
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Кино
«Миры DC» все-таки получат собственного Таноса: Дарксайд появится в «Новых богах»
Вместе с Фуриями Танос в исполнении Джоша Бролина стал главным антагонистом «Саги бесконечности», но и в «Мирах DC» должен был появиться его аналог – Дарксайд (двух злодеев часто сравнивают).
Обновлено вчера в 12:10
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено вчера в 13:46
Музыка
Файер-шоу Rammstein в Санкт-Петербурге приняли за пожар
Жители Санкт-Петербурга приняли файер-шоу концерта немецкой рок-группы Rammstein за пожар.
Обновлено в 00:51
Экономика
Пункт по страхованию жилья от ЧС появится в платежке ЖКХ в 14 регионах
«Если обычный полис добровольного страхования жилья для стандартной квартиры обходится в 5−7 тыс. рублей в год, то страхование жилья по региональной программе будет обходиться, ориентировочно, в 150−200 рублей в месяц, или 1800−2400 рублей в год», — сообщил Юргенс.
Обновлено вчера в 07:48
Армия и оружие
Главное событие лета: сегодня стартуют Армейские международные игры - 2019
Сегодня на территории десяти государств мира стартуют Армейские международные игры 2019 года.
Обновлено в 00:35
Общество
Мутко раскритиковал власти Приангарья за работу по ликвидации паводка
Обновлено вчера в 04:55
Политика
Telegraph: США могут отказать Великобритании в торговой сделке из-за цифрового налога
Администрация президента США Дональда Трампа предупредила Великобританию о том, что Соединенные Штаты могут отказаться от заключения соглашения о свободной торговле между двумя странами, если Лондон введет налог на крупнейшие компании, предлагающие цифровые услуги.
Обновлено в 01:49
Гаджеты
Xiaomi представила новые «умные» часы для детей
О программной оболочке Mi 3c Mi Bunny Children Phone ничего не сообщается, но было сказано, что в часах встроены несколько развивающие игры, загадки и контент, рассчитанный на начальные классы.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Путин подписал законы о шпионских устройствах
Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено вчера в 19:59
Политика
Зеленский пригрозил депутату Иванчуку обнародовать все его телефоны
Рабочий визит в пятницу, 2 августа, транслировал телеканал "112 Украина" Зеленский обратил внимание, что в зале присутствовал депутат прошлых созывов и нового парламента, мажоритарщик Андрей Иванчук, и спросил его, может ли он помочь со строительством дорог.
Обновлено вчера в 08:28
Авто
Проект «внедорожного» Largus Karelia обрастает новыми подробностями
Проект Largus Karelia, анонсированный ранее путешественником и спортсменом Петром Груздевым, постепенно начинает обрастать новыми подробностями.
Обновлено вчера в 04:28
Интернет
В Минкомсвязи поддержали идею заклеивать камеры на ноутбуках
Новиков поддержал инициативу и заявил, что сам заклеивает камеру на ноутбуке. Однако, по его мнению, запечатывать микрофон неудобно.
Обновлено в 03:12
Происшествия
Под Владимиром из-за хлопка газа обрушилась стена жилого дома
Стена жилого дома обрушилась после хлопка газа в Вязниковском районе Владимирской области, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 04:02
Футбол
«Спартак» договорился о трансфере Тиля
"Спартак" и голландский клуб АЗ достигли договоренности о трансфере полузащитника Гуса Тиля. Сумма трансфера составит более 15 млн евро.
Обновлено вчера в 01:11
Гаджеты
По прогнозу Gartner, рынок смартфонов в этом году сократится на 2,5%
Специалисты аналитической компании Gartner подготовили прогноз, относящийся к рынку смартфонов в 2019 году.
Обновлено 01 августа в 07:07
Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Футбол
Лодыгин стал игроком «Газиантепа»
Российский голкипер Юрий Лодыгин перешел в "Газишехир Газиантеп", сообщается на официальном сайте турецкого футбольного клуба.
Обновлено в 02:15
Общество
Гидрометцентр объяснил странности летней погоды в России
Холодный август на европейской территории России и аномальная жара в Сибири и Забайкалье обусловлены высоким стационарным циклоном над Уралом, заявил 2 августа научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 16:51
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
В возрасте 81 года скончалась народная артистка РСФСР и певица Александра Стрельченко. Об этом сообщает пресс-служба театра "Русская песня".
Обновлено вчера в 08:29
Общество
Прокуратура Москвы обратилась лично к Любови Соболь
В связи с планируемым несогласованным шествием по Бульварному кольцу 3 августа незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Любови Соболь прокуратурой Москвы вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 03:20
Происшествия
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47