Футбол

Форвард «Спартака» может уйти в «Ахмат»Sport.ru вчера в 17:43

Спартак может лишиться ещё одного игрока. Форвард красно-белых Георгий Мелкадзе интересует Ахмат, который собирается взять футболиста в аренду на один год. Грозненский клуб собирается включить в соглашение пункт о выкупе прав на игрока.
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СМИ: «Ахмат» близок к аренде форварда «Спартака» Мелкадзе с правом последующего выкупа

Sportbox.RUвчера в 17:55

СМИ: «Ахмат» близок к аренде форварда «Спартака» Мелкадзе с правом последующего выкупа

Матч ТВвчера в 17:55

«Чемпионат»: «Ахмат» близок к аренде Мелкадзе у «Спартака» с опцией выкупа

Sports.ruвчера в 16:16

СМИ: «Ахмат» арендует Мелкадзе

Советский спортвчера в 16:44

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Форвард «Спартака» может уйти в «Ахмат»

Sport.ruвчера в 17:43

Мелкадзе близок к переходу в «Ахмат» из «Спартака» на правах аренды

Чемпионатвчера в 15:56
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Открытое горение в здании в центре Москвы на улице Дубининской полностью ликвидировано.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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