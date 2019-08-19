Футбол
Форвард «Спартака» Понсе вызван в молодежную сборную АргентиныProstoProSport 00:23
Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе вызван в молодежную сборную Аргентины для подготовки к отборочному турниру на Олимпиаду-2020 в Токио.
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Транспорт
Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань
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Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
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Общество
К опасной отметке приближается уровень Амура у Хабаровска
Ожидается, что максимальная отметка возле города не должна превысить 630 см, что на 30 см выше уровня опасных явлений.
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Лечившие пострадавших после ЧП в Северодвинске прошли обследование
Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) обследовали 91 сотрудника областной больницы после ЧП в Северодвинске.
Обновлено 17 августа в 08:20
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
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Происшествия
На Азорских островах совершил жесткую посадку Boeing 757
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Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
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Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе
Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.
Обновлено вчера в 01:25
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В реабилитационном центре Приморья незаконно удерживали людей
В ходе обыска в здании центра освобождены 15 незаконно удерживаемых лиц. Расследование уголовного дела продолжается.
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Экономика
Определены крупнейшие должники России
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Армия и оружие
Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных полетов в ближнем космосе высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.
Обновлено вчера в 23:41
Теннис
Медведев поднялся на пятое место в рейтинге ATP, Хачанов – девятый
На пятую строчку с восьмой поднялся россиянин Даниил Медведев (4195), который стал победителем турнира в американском Цинциннати, его соотечественник Карен Хачанов (2890) сохранил за собой девятое место.
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Германия собирается депортировать беженцев за отпуск на родине
Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что сирийцы, которые во время отпуска посещают родину, могут быть лишены статуса беженцев на территории ФРГ.
Обновлено вчера в 07:20
Политика
Шойгу рассказал о планах США на нарушающие ДРСМД ракеты
США заложили в бюджет средства на разработку вооружения, запрещенного Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, почти за год до того, как официально вышли из этого российского-американского соглашения, рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Обновлено вчера в 07:05
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Космос
Ракету «Союз» с роботом «Федором» установили на Байконуре
Обновлено в 01:09
Происшествия
Доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в США
Обновлено вчера в 20:50
Политика
Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии
Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
Обновлено вчера в 12:55
Экономика
Мясо занимает треть расходов россиян на еду
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено вчера в 10:19
Футбол
«Спартак» и ЦСКА сыграют заключительный матч 6 тура РПЛ
Обновлено вчера в 22:05
Космос
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено вчера в 12:49
Политика
Кличко восхитился собственной фразой про «не только лишь всех»
Обновлено вчера в 14:36
Общество
Минздрав предложил штрафовать россиян за перекуры на работе
Минздрав России рекомендовал работодателям разработать систему штрафов за перекуры в рабочее время, а некурящих сотрудников — поощрять, сообщает 18 августа издание РБК со ссылкой на разработанную ведомством программу «Укрепление общественного здоровья».
Обновлено 17 августа в 20:27
Общество
Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России
Обновлено вчера в 22:59
Экономика
Huawei стало тесно в Крылатском
Корпорация снимет еще один офис в Москве Huawei откроет второй крупный офис в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
Общество
Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников
Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено 17 августа в 00:04
Футбол
Тил рассказал, как чуть не расплакался от гола Аршавина
Тил отметил, что чемпионат Европы по футболу 2008 года был одним из первых больших турниров, который он смотрел.
Обновлено в 01:48