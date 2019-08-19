Футбол
Форвард «Спартака» Понсе вызван в молодежную сборную АргентиныГазета.Ru 22:30
Нападающий "Спартака" Эсекьель Понсе был вызван в молодежную сборную Аргентины, сообщает официальный твиттер Федерации футбола страны. Игрок вызван в расположение сборной для подготовки к отбору на летние Олимпийские игры, которые пройдут в 2020 году в Токио.
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