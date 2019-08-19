Футбол

Форвард «Спартака» Понсе вызван в молодежную сборную АргентиныГазета.Ru вчера в 22:30

Нападающий "Спартака" Эсекьель Понсе был вызван в молодежную сборную Аргентины, сообщает официальный твиттер Федерации футбола страны. Игрок вызван в расположение сборной для подготовки к отбору на летние Олимпийские игры, которые пройдут в 2020 году в Токио.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Понсе вызвали в молодежную сборную Аргентины на матчи отбора ОИ-2020

Sport24.ruвчера в 19:06

Нападающий «Спартака» Понсе получил вызов в молодёжную сборную Аргентины

Чемпионатвчера в 17:23

Нападающий «Спартака» Понсе вызван в молодежную сборную Аргентины

Sportbox.RUвчера в 19:30

Понсе вызван в молодежную сборную Аргентины

Бомбардир.рувчера в 18:21

Понсе вызван в олимпийскую сборную Аргентины

Sports.ruвчера в 18:14

Понсе вызван в молодежную сборную Аргентины

Спорт-Экспрессвчера в 17:38

Нападающий «Спартака» Понсе вызван в молодежную сборную Аргентины

Матч ТВвчера в 19:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:07, Ашберн
Происшествия

По факту убийства семьи под Ульяновском возбуждено уголовное дело

Обновлено вчера в 06:42
Политика

На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту

Обновлено в 07:16
Авто

Практически новый Mercedes-Benz G-Class 2002 года выставлен на продажу

В дилерском центре Kahn Automobiles появился в продаже практически новый Gelandewagen, выпущенный в 2002 году.
Обновлено в 01:08
Общество

Минздрав России порекомендовал штрафовать за перекуры на работе

Минздрав России выдал любопытную рекомендацию работодателям — подготовить систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников.
Обновлено вчера в 03:59
Политика

Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай

Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила приветственный каравай во время визита в Киев.
Обновлено в 04:26
Происшествия

Горздрав проверяет результаты медэкспертизы виновника ДТП на Малышева

Обновлено в 07:11
Недвижимость

В России зафиксирован рекордный спрос на аренду «однушек»

В России зафиксировали рекордный за пять лет спрос на аренду однокомнатных квартир, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 06:58
Футбол

Тиль сравнил «Спартак» с «Барселоной»

Голландский футболист московского «Спартака» Гус Тиль назвал свой новый клуб русской «Барселоной».
Обновлено в 03:46
Политика

Зеленский призвал Израиль признать «голодомор» геноцидом украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль признать "голодомор" 1932-33 годов геноцидом украинского народа.
Обновлено в 07:17
Общество

Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России

Самый низкий показатель рейтинга тишины (а значит, город наиболее шумный) у Киселевска из Кемеровской области — 4,3 балла.
Обновлено в 05:47
Политика

Путин встретится с Макроном во Франции по вопросам Украины и Сирии

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона и главы РФ Владимира Путина состоится в форте Брегансон в рамках переговоров.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие

Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой

Обновлено в 07:40
Финансы

Курс доллара превысил 67 рублей впервые с 14 февраля

Курс доллара превысил 67 рублей впервые с 14 февраля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 07:15
Происшествия

Пьяный российский хоккеист выломал дверь в гостиницу и избил сторожа

Молодой человек не придумал ничего лучше, как выломать дверь, а затем и избить подбежавшего сторожа.
Обновлено в 07:22
Политика

Наблюдатели из Германии и Китая заинтересовались выборами в Абхазии

Международные наблюдатели из Германии, Китайской Народной Республики и других стран впервые приедут в Абхазию на выборы президента республики, сообщил вице-спикер абхазского парламента Левон Галустян.
Обновлено в 06:48
Религия

Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Футбол

Чалов обратился к болельщикам ЦСКА перед дерби со «Спартаком»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов в преддверии столичного дерби со «Спартаком» в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги обратился к болельщикам «армейского» клуба.
Обновлено в 06:04
Политика

Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии

Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено вчера в 17:03
Культура

Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос 60+»

Первые съемки «слепых» прослушиваний стартуют 19 августа. А главной тайной были имена наставников.
Обновлено в 07:42
Наука

В Исландии «похоронили» растаявший 700-летний ледник

В Исландии «похоронили» ледник Окйекюдль, который растаял из-за климатических изменений.
Обновлено в 06:43
Авто

ММК увеличил на 23% поставки автопрому

В этом году поставки металлопродукции ММК предприятиям автопрома составляют 550 тысяч тонн – это рекордный показатель для компании.
Обновлено в 06:41
Футбол

Суд 6 сентября рассмотрит ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина

Алексеевский суд Белгородской области 6 сентября рассмотрит ходатайства футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 07:04
Политика

Депутаты прервут отпуска для расследования вмешательства в дела России

Депутаты Госдумы будут отозваны из отпусков для незамедлительного начала работы в составе комиссии по вмешательству во внутренние дела РФ, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 07:58
Теннис

Теннисист Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс»

Обновлено вчера в 18:17
Политика

Конкурент Шипулина требует снять его с выборов в Госдуму через суд

Иск подан в Свердловский областной суд Представитель партии "Справедливая Россия" подал иск об отмене регистрации Антона Шипулина на выборах в Госдуму.
Обновлено в 06:47
Политика

Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России

Обновлено в 03:18
Футбол

«МЮ» готов заплатить экс-защитнику «Спартака», чтобы он покинул клуб

С 2010 года по 2012 год футболист защищал цвета московского «Спартака». Читайте также: Рохо хочет перейти из «МЮ» в «Фенербахче»
Обновлено в 05:12
Происшествия

Заслуженный артист России покончил с собой в Петербурге

В Петербурге был найден мертвым заслуженный артист России и музыкант Михаил Романов. Об этом сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 07:55
Общество

В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах

Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено в 02:07
Экономика

Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки

Минприроды предлагает повысить уровень обязательной утилизации товаров и упаковки с нынешних 5-35% до 100%.
Обновлено в 07:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эсекьель Понсе
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий московского «Спартака».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное