Футбол
«Палмейрас» объявил о переходе футболиста Луиса Адриано из «Спартака»ТАСС 14:27
Нападающий Луис Адриано перешел из московского "Спартака" в бразильский "Палмейрас". Об этом сообщает пресс-служба "Палмейраса". Отмечается, что соглашение с 32-летним бразильским форвардом рассчитано на четыре года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 14:31, Ашберн
Футбол
Стала известна общая стоимость трансфера Малкома в «Зенит»
Общая стоимость трансфера полузащитника «Барселоны» Малкома в «Зенит» составит около € 50 млн, сообщает РБК.
Обновлено в 10:35
Происшествия
В Самаре локализовали крупный пожар в частных домах
По словам начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко, сложность возгорания заключается в том, что при строительстве частных домов применялись горючие материалы, что послужило причиной активного распространения огня.
Обновлено в 14:03
Авто
Новый Opel Corsa может стать самым экономичным в сегменте
В результате Corsa 2020 станет значительно экономичнее, что благотворно скажется на вредных выбросах.
Обновлено в 07:02
Здоровье
Врач-диетолог не рекомендует злоупотреблять активированным углем
Врач-диетолог рассказал об опасности активированного угля. Его слова передает Информинг.ру.
Обновлено в 06:08
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Культура
Скончался художник Валерий Кокурин
Народный художник России, один из основоположников Владимирской школы живописи Валерий Кокурин скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 05:30
Игры
The Outer Worlds выйдет на Nintendo Switch
Обновлено в 10:09
Финансы
Курс евро поднялся выше 71 рубля
Курс евро на торгах во вторник, 30 июля, поднялся выше отметки в 71 рубль. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 12:17
Кино
Владимир Машков рассказал, когда вернется в кино
Обновлено в 14:24
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне вновь превысил критическую отметку
Уровень воды в реке Ия в районе Тулуна на 16 часов местного времен составил 804 сантиметра, прибавив за два часа двенадцать сантиметров.
Обновлено вчера в 05:50
Интернет
В России нашли альтернативу зарубежным приложениям
Институт развития интернета (ИРИ) нашел альтернативы иностранным приложениям для предустановки на смартфоны в 9 из 12 категорий.
Обновлено в 13:37
Политика
Путин призвал не гонять людей на диспансеризацию за тридевять земель
В области идет большая стройка, чтобы расселить людей из домов, которые пострадали во время землетрясений еще в середине 90-х.
Обновлено в 11:46
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Политика
Кличко назвал команду Зеленского «лгунами и непрофессионалами»
Ранее появилась информация, что офис президента Украины направил в кабмин письмо с просьбой освободить мэра Киева от должности Мэр Киева Виталий Кличко назвал команду президента Украины Владимира Зеленского "лгунами и непрофессионалами".
Обновлено в 14:01
Шоу-бизнес
Ираклий Пирцхалава вспомнил о своей безумной влюбленности в Лику Стар
Певец признался, что был безумно влюблен в популярную звезду и не мог ею налюбоваться.В тот момент артист не представлял, что знаменитость, которая покорила его сердце, когда-то запишет с ним дуэт.
Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес
МакSим показала поклонникам помолвочное кольцо
МакSим продемонстрировала поклонникам помолвочное кольцо.
Обновлено в 11:55
Авто
Объявлена российская стоимость кроссовера Changan CS35 Plus
Обновлено в 12:07
Происшествия
В Москве задержали пикетчицу с плакатом «Оставь дубинку, сними шлем, мы один народ»
Захарова стояла с плакатом «Оставь дубинку, сними шлем, мы один народ», а молодой человек рядом раздавал листовки прохожим.
Обновлено в 14:13
Экономика
Мишустин рассказал о развитии кадрового состава налоговых органов
Развитие кадрового состава налоговых органов и совершенствование налогового администрирования обсудили на третьей региональной проектно-аналитической сессии Молодежной проектной платформы ФНС России "ПРОдвижение".
Обновлено в 09:29
Транспорт
Дитрих заявил о стабилизации ситуации с багажом в «Шереметьево»
Министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что ситуация с задержками багажа в московском аэропорту «Шереметьево» стабилизировалась, передает ТАСС.
Обновлено в 12:29
Политика
Порошенко отказался прятаться назло Путину
В интервью "Украинской правде" бывший президент Украины Петр Порошенко, комментируя свой внезапный отъезд из страны, рассказал, что не собирается "прятаться", даже если его лишат депутатской неприкосновенности, так как такие действия стали бы "большим подарком" российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 04:37
Общество
Дитрих оценил идею платных курилок в аэропортах
Позже газета «Известия» сообщила, что первый замглавы комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов предложил сделать платным вход в курительные комнаты в аэропортах.
Обновлено в 12:51
Футбол
Клуб из АПЛ предложил за форварда ЦСКА Чалова €15 млн
Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) "Кристал Пэлас" заинтересован в трансфере нападающего московского ЦСКА Федора Чалова, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 10:00
Экономика
WSJ узнала о грозящем связанному с Фридманом фонду штрафу в США
О планах Pamplona продать долю в Cofense из-за претензий властей США стало известно в апреле.
Обновлено в 14:22
Политика
Россия отказалась от участия в конференции по Венесуэле
Россия не будет участвовать в конференции по Венесуэле в Лиме, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:10
Экономика
Совет директоров «Эталона» одобрил покупку 49% акций «Лидер-Инвест»
Совет директоров группы "Эталон" одобрил покупку оставшихся 49% акций девелопера "Лидер-Инвест", входящего в АФК "Система", за 14,6 млрд руб. Таким образом, в случае закрытия этой сделки доля "Эталона" в "Лидер-Инвест" увеличится до 100%, говорится в сообщении группы во вторник.
Обновлено в 12:18