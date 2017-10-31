Футбол

Форвард «Севильи» Бен-Йеддер может перейти в «Манчестер Юнайтед»REGNUM 01:16

По информации издания, «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении 28-летнего форварда и может заплатить за его переход €40 млн. Отмечается, что контракт Бен-Йеддера с «Севильей» рассчитан до лета 2021 года. Кроме МЮ, на форварда претендует ПСЖ.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Манчестер Юнайтед» вступил в борьбу с «ПСЖ» за Бен-Йеддера

Sport24.ruвчера в 22:53

«Манчестер Юнайтед» поборется с «ПСЖ» за нападающего «Севильи» Бен-Йеддера

Матч ТВ01:47

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать форварда «Севильи»

Soccer.ruвчера в 23:16

«Манчестер Юнайтед» и Бен Йеддер почти договорились

Sport.ru00:59

Бен-Йеддер может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Чемпионатвчера в 23:40

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Бен Йеддера

Газета.Ru01:18

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Бен Йеддера

Спорт-Экспрессвчера в 22:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:13, Вашингтон
Экономика

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию

Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес

Яна Рудковская: «Вызвали батюшку, чтобы освятить дом»

Телеведущая испугала поклонников откровенным признанием о потусторонних силах Яна Рудковская, по собственному утверждению, никогда не верила в мистику.
Обновлено в 04:38
Происшествия

В Саратове предотвратили теракт

В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
Общество

В Екатеринбурге представили пять площадок для храма Святой Екатерины

Обновлено в 07:38
Политика

Жириновский предложил убрать с дорог пешеходные переходы

Обновлено в 09:22
Общество

Российские суды начали штрафовать за гомофобию

Обновлено в 09:25
Транспорт

В России поменяют правила регистрации авто

В России могут изменить правила регистрации транспортных средств и прицепов к ним. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие

Мэр Горловки попал под обстрел ВСУ в Донбассе

Глава Горловки Иван Приходько попал под обстрел ВСУ в районе поселка Зайцево Донецкой области.
Обновлено в 10:26
Экономика

Глава Бурятии хочет пересмотреть вопрос авансирования строителей дорог

"Предлагается предусмотреть возможность прямого авансирования подрядчиков без блокирования средств в казначействе в пределах банковской гарантии, предоставляемой уполномоченными ЦБ", - добавил он.
Обновлено в 09:52
Политика

Медведев поддержал идею о конфискации машин у пьяных водителей

Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал предложение главы МВД Владимира Колокольцева о конфискации автомобилей, за рулем которых были задержаны пьяные водители.
Обновлено в 10:04
Игры

В Steam стартовала летняя распродажа

25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
Обновлено вчера в 14:24
Наука

Два саратовских изобретения вошли в российский Топ-100

Роспатент подвел итоги 2018 г. и выбрал 100 лучших из более чем 35 тыс. отечественных изобретений.
Обновлено 24 июня в 02:32
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие

Украина начала отвод войск в районе станицы Луганской

Обновлено в 07:55
Общество

Мантуров прокомментировал публикацию о расходах в командировках

Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.
Обновлено в 10:04
Политика

Сколько продлится встреча Путина и Трампа, рассказали в Кремле

Обновлено в 09:13
Кино

Джуди Денч заступилась за Кевина Спейси и Харви Вайнштейна

Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

«Московский отравитель» частично признал вину в хищениях

Уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов, который подозревается в серии отравлений и ограблений москвичей, частично признал вину в хищениях, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Таганского суда Москвы, где решается вопрос о его аресте.
Обновлено в 10:34
Спорт

Двойника футболиста Месси обвинили в соблазнении 23 девушек

Жителя Ирана Резу Парастеша обвинили в совращении 23 девушек, которые он якобы совершил, пользуясь внешним сходством с аргентинским футболистом Лео Месси.
Обновлено в 08:40
Политика

Украинский моряк женился в российском СИЗО

Украинский моряк Виктор Беспальченко, который был задержан 25 ноября в Керченском проливе в результате провокации Украины, женился в российском СИЗО.
Обновлено в 08:47
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на Кубу

На борту российского фрегата «Адмирал Горшков» в качестве вооружения – 16 крылатых ракет, подлётное время которых от порта Гаваны до побережья Флориды составляет всего несколько минут.
Обновлено 24 июня в 23:19
Экономика

Немецкий производитель электроники Loewe прекращает деятельность

Один из первых в мире производителей телевизоров, немецкая компания Loewe, во вторник, 26 июня, объявил о том, что 1 июля он прекратит деятельность, пишет Sddeutsche Zeitung.
Обновлено в 10:22
Футбол

Сколько «Спартак» заплатит за Романьоли

Как сообщает сайт авторитетного журналиста Джанлуки Ди Марцио, Романьоли обойдётся "красно-белым" в 2-2,5 миллиона евро.
Обновлено в 09:08
Финансы

В конгрессе предупредили о росте госдолга США до 144% ВВП к 2049 году

К 2049 году размер госдолга США может достичь «беспрецедентного уровня» и составить 144% от ВВП страны, следует из расчетов управления конгресса по бюджету (CBO), передает CNN.
Обновлено вчера в 23:39
Политика

Комитет ПАСЕ предложил вернуть полномочия делегации РФ

Вернуть полномочия российской делегации рекомендовал комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 03:41
Музыка

Погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Обновлено в 03:48
Космос

Телескоп «Хаббл» обнаружил в межзвездном пространстве сложные молекулярные соединения

С помощью космического телескопа «Хаббл» ученым удалось изучить строение межзвёздного пространства, в котором обнаружен ионизированный бакминстерфуллерен.
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес

Юлия Савичева сделала татуировку в честь дочери

Юлия Савичева сделала татуировку в честь дочери Певица сама придумала и нарисовала эскиз для мастера.
Обновлено в 04:25
Спорт

WADA может открыть свыше ста дел в отношении спортсменов из России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может открыть свыше ста дел в отношении российских спортсменов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:15
Политика

МИД России ответил на ноту США по Уилану

Ранее американская дипмиссия направила ноту протеста в МИД России в связи с «ненадлежащим обращением» с Полом Уиланом в СИЗО.
Обновлено в 09:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Севилья
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города. Образован 25 января 1890 года. В настоящее время выступает в Примере. Домашние матчи проводит на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», вмещающем 45 500 зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное