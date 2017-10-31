Футбол

Форвард «Севильи» Бен-Йеддер может перейти в «Манчестер Юнайтед»REGNUM 01:16

По информации издания, «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении 28-летнего форварда и может заплатить за его переход €40 млн. Отмечается, что контракт Бен-Йеддера с «Севильей» рассчитан до лета 2021 года. Кроме МЮ, на форварда претендует ПСЖ.
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