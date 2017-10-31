Форвард «Севильи» Бен-Йеддер может перейти в «Манчестер Юнайтед»REGNUM 01:16

По информации издания, «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении 28-летнего форварда и может заплатить за его переход €40 млн. Отмечается, что контракт Бен-Йеддера с «Севильей» рассчитан до лета 2021 года. Кроме МЮ, на форварда претендует ПСЖ.

Форвард «Севильи» Бен-Йеддер может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Политика В ПАСЕ поставили условия России для возвращения Комитет по мониторингу ПАСЕ предложил вернуть России полномочия, но с рядом условий, передает РИА "Новости".

Общество Ученые предсказали гибель тысяч европейцев от аномальной июньской жары Климатолог из Потсдамского университета Стефан Рамсторф назвал жаркую погоду "тихой убийцей", напомнив, что в 2003 году в аналогичных условиях скончались 70 тысяч европейцев, а во время прошлогоднего лета в Германии умерла как минимум тысяча человек.

Транспорт На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.

Происшествия Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Происшествия Предполагаемый убийца немецкого политика Вальтера Любке признал вину Предполагаемый убийца немецкого политика Вальтера Любке дал признательные показания, он заявил, что действовал в одиночку, сообщил журналистам глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.

Футбол РФС утвердил новый формат лимита на легионеров Российский футбольный союз (РФС) принял решение изменить формат лимита на легионеров в чемпионате России с сезона 2020/2021, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Шойгу назвал целью информационной войны Запада подчинение России Запад ведёт информационную войну с Россией, чтобы сделать её управляемой, а затем подчинить и весь мир, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Происшествия МВД рассчитывает на снижение ДТП после конфискации машин у пьяных водителей Конфискация автомобилей у водителей, задержанных за управление в пьяном виде, резко снизит аварийность на российских дорогах и сохранит тысячи жизней, считает глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Происшествия В Крыму два десантника погибли после прыжка с парашютом Двое военнослужащих воздушно-десантных войск погибли в Крыму при выполнении прыжков с парашютом.

Политика Гидролог предложил разобрать Крымский мост Гидролог Юрий Медовар предложил разобрать Крымский мост, об этом ученый заявил в интервью украинским СМИ.

Политика Песков прокомментировал опрос «Левады» о пытках в полиции Кремль видел опрос "Левада-центра", посвященный пыткам в полиции, однако с материалом пока не ознакомился, заявил Дмитрий Песков.

Энергетика Независимые АЗС пожаловались Силуанову на зарегулированность отрасли Баженов подчеркнул, что все звенья топливной отрасли – от переработки до розницы – будут стагнировать и обречены на постепенную деградацию в условиях зарегулированности и поступательной «дедизелизации» рынков основных покупателей светлых нефтепродуктов за пределами России.

Технологии РЖД получили первую «Ласточку» с системой машинного зрения Завод "Уральские локомотивы" передал РЖД первый электропоезд "Ласточка" с системой машинного зрения, которая позволит внедрить технологию беспилотного вождения, сообщает в среду РИА Новости.

Политика Путин выразил обеспокоенность нелегальными перевозками людей в РФ Российский президент Владимир Путин обеспокоен наличием нелегальных перевозок людей в России.

Транспорт В МВД планируют добиться нулевой смертности на дорогах к 2030 году По данным ГИБДД смертность на дорогах России в 2018 году сократилась на 4,6%.

Политика Мантуров прокомментировал сообщения о расходах в командировках Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.

Политика Конституционный суд Молдавии ушел в отставку в полном составе Нынешний состав Конституционного суда (КС) Молдавии подал в отставку после скандальных решений, спровоцировавших политический кризис в стране.

Политика Басилашвили высказался о конфликте России и Грузии Плохие люди есть и в Грузии, и в России. Такого мнения придерживается народный артист СССР Олег Басилашвили.

Политика У экс-советника Порошенко проходят обыски У бывшего внештатного советника экс-президента Украины Петра Порошенко, кандидата в народные депутаты от партии «Европейская солидарность» Юрия Бирюкова проходят обыски.

Армия и оружие В Донецке задержали готовивших покушения агентов СБУ В Донецке задержали группу диверсантов, планировавших физическое устранение руководства силовых ведомств самопровозглашенной ДНР, сообщается в пресс-службе министерства внутренних дел республики в среду, 26 июня.