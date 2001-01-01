Хоккей

Форвард «Сент-Луиса» повторил достижение Андрея СвечниковаSportbox.RU 02:09

Даллас
Сент-Луис
1 – 4
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
вчера
Сент-Луис
Даллас
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Форвард забросил шайбу в шестом матче серии с «Далласом» (4:1). Таким образом, 22-летний хоккеист повторил достижение форварда «Каролины» Андрея Свечникова, защитника «Далласа» Миро Хейсканена, нападающего «Калгари» Эндрю Манджапане и защитника «Колорадо» Кэйла Макара, которые также смогли отличиться в дебютных матчах в Кубке Стэнли.
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