Футбол
Форвард «Саутгемптона» забил самый быстрый гол в истории АПЛМатч ТВ вчера в 15:14
Ирландский нападающий «Саутгемптона» Шейн Лонг стал автором самого быстрого гола в истории АПЛ.
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«Саутгемптону» принадлежат рекорды АПЛ за самый быстрый гол и самый быстрый хет-трик
Sports.ruвчера в 15:32
«Уотфорд», пропустив самый быстрый гол в истории АПЛ, отыгрался на 90-й минуте
Sport24.ruвчера в 16:42
«Уотфорд» вырвал ничью у «Саутгемптона», Лонг забил самый быстрой гол в истории АПЛ
Советский спортвчера в 16:51
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Политика
Ким Чен Ын попробовал каравай в России
Обновлено в 01:05
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения на 772 миллиарда рублей
Счетная палата России обнаружила нарушения при поступлении и использовании бюджетных средств на 772,7 миллиарда рублей в 2018 году, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено вчера в 02:25
Авто
Вазовский мотор 1,8 назвали ошибкой эволюции
Обновлено вчера в 07:30
Политика
Виктор Янукович надеется вернуться на Украину
Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 14:19
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Обновлено вчера в 23:30
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Армия и оружие
Baza: Минобороны РФ скрыло истинную причину крушения МиГ-31 в Бурятии
Министерство обороны России скрыло причину крушения истребителя МиГ-31 в Бурятии.
Обновлено вчера в 05:40
Экономика
Названа доля нелегальных сигарет в России
В России по итогам первого квартала 2019 года доля нелегальных сигарет достигла 10,3% всего российского табачного рынка против 7,7% годом ранее, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического агентства Kantar TNS.
Обновлено в 00:37
Происшествия
Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП
Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия
Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали
Напомним, Росляков считается подозреваемым по делу о массовом убийстве в Керченском политехническом колледже 17 октября 2018 г. Он после убийства совершил суицид.
Обновлено вчера в 17:52
Политика
Зеленскому порекомендовали не встречаться с Путиным один на один
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому лучше не встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в формате «один на один», а привлекать для переговоров третьи страны, заявил в среду, 24 апреля, член команды Зеленского, бывший сотрудник украинского министерства обороны Иван Апаршин.
Обновлено в 00:41
Экономика
ВТБ выкупит зерновой терминал в Тамани у украинского агрохолдинга
Группа ВТБ ведет переговоры о выкупе 50% зернового терминала Тамань у украинского агрохолдинга Kernel, рассказал РБК источник на рынке и подтвердил источник, близкий к владельцам терминала.
Обновлено в 00:02
Авто
Компания Geely готовится презентовать кроссовер VF12
Китайская компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер с индексом VF12.
Обновлено вчера в 05:33
Экономика
Питерская «Галерея» может уйти Сбербанку
По итогам 2017 года управляющая "Галереей" компания "Бриз" отчиталась о выручке 6,4 млрд руб. и чистой прибыли 3,5 млрд руб. По мнению экспертов, инвестиция в "Галерею" является "очень удачной", но срок окупаемости может составить до десяти лет.
Обновлено в 02:03
Экономика
ЦБ назвал регионы с наибольшим количеством финансовых пирамид в России
Наибольшая концентрация финансовых пирамид зафиксирована в центральной части России и на Урале, пишут «Известия» со ссылкой на директора департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерия Ляха.
Обновлено в 02:08
Транспорт
В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах
Обновлено вчера в 10:24
Энергетика
Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ
Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Politico: администрация США бойкотирует ужин Ассоциации корреспондентов при Белом доме
Президент США Дональд Трамп во вторник обязал свою администрацию бойкотировать традиционный ежегодный прием Ассоциации корреспондентов при Белом доме, который пройдет в эту субботу, 27 апреля.
Обновлено в 02:45
Общество
Росстат решил измерять уровень бедности новым способом
Федеральное агентство государственной статистики (Росстат) заявило о переходе на международный метод измерения уровня бедности в стране — по индексам немонетарной бедности — и готово публиковать новые данные уже с 2020 года.
Обновлено вчера в 21:41
Кино
«Жертвоприношение» Тарковского снова выйдет в российский прокат
Компания «Иное кино» выпускает в повторный прокат философскую драму Андрея Тарковского «Жертвоприношение».
Обновлено вчера в 07:03
Политика
Виноделы Крыма предупредили о риске остановки производства
Крымские виноделы могут приостановить производство до девяти месяцев из-за нехватки бутылок, об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Государственной думы Дмитрию Белику (партия «Единая Россия»).
Обновлено в 02:16
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия
В Китае три человека погибли в результате взрыва на химическом заводе
Три человека погибли, пять пострадали в среду в результате взрыва на химическом заводе в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 02:25
Происшествия
В подмосковном Щелкове горит мусорная свалка
В пресс-службе главка МЧС по Московской области сообщили, что на мусорном полигоне в подмосковном Щелкове возник пожар на площади в 350 квадратных метров.
Обновлено вчера в 17:18
Политика
ФБР рассекретило документы о возможном бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено вчера в 06:09
Политика
Максакова сделала заявление в суде по убийству Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова считает, что ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин не причастен к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, передает "Страна.ua".
Обновлено в 02:45
Кино
В США умерла актриса Фэй Маккензи
Как пишет «Газета.Ru», Маккензи наиболее известна по главным ролям в вестернах, где её партнёром был Джин Отри.
Обновлено вчера в 12:30
Кино
Дожил до понедельника. Юрий Чернов и Петруху не сыграл, и банк не ограбил
После картины Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника» Чернова стали узнавать на улицах: очень понравился зрителям его герой, двоечник Сыромятников, который подглядывал в тетрадь соседа по парте и списывал у него сочинение на тему «Мое представление о счастье».
Обновлено вчера в 17:02
Технологии
В России успешно испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок
В России успешно завершились комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом плавучем автономном энергоблоке "Академик Ломоносов".
Обновлено в 02:34
Культура
Умер создатель клипов Киркорова Сергей Дубровский
Скончался известный оператор Сергей Дубровский. Об этом в Facebook сообщил режиссер и продюсер Сергей Кальварский.
Обновлено в 02:38