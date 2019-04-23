Футбол

Форвард «Саутгемптона» забил самый быстрый гол в истории АПЛМатч ТВ вчера в 15:14

Ирландский нападающий «Саутгемптона» Шейн Лонг стал автором самого быстрого гола в истории АПЛ.
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«Саутгемптон» забил самый быстрый гол в истории английской премьер-лиги

РИА Новостивчера в 15:07

Гол Лонга не помог «Саутгемптону» обыграть «Уотфордом»

Спорт-Экспрессвчера в 16:42

«Уотфорд» вырвал ничью у «Саутгемптона», Лонг забил самый быстрой гол в истории АПЛ

Советский спортвчера в 16:51

Форвард «Саутгемптона» забил самый быстрый гол в истории АПЛ

Матч ТВвчера в 15:14

Лонг: «Только после игры узнал, что забил самый быстрый гол в АПЛ»

Soccer.ruвчера в 23:50

«Уотфорд» и «Саутгемптон» не смогли выявить победителя

Чемпионатвчера в 16:42

«Уотфорд», пропустив самый быстрый гол в истории АПЛ, отыгрался на 90-й минуте

Sport24.ruвчера в 16:42
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Происшествия

Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП

Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16
Политика

Парубий не оставит пост спикера Рады, пока не подпишет закон о языке

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сообщил об инициативе депутатов о его отставке и пообещал поставить этот вопрос на голосование, но не ранее, чем будет принят закон о языке.
Обновлено в 03:35
Музыка

Фанаты Бейонсе кинули лимон в выступавшую Ариану Гранде

На фестивале Coachella поклонники Бейонсе бросили лимон в Ариану Гранде во время ее выступления.
Обновлено в 05:23
Экономика

Кипр не просил Россию о досрочном погашении кредита

Кипр не обращался к России по поводу досрочного погашения взятого им кредита, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 05:21
Общество

Путин одобрил строительство парка в формате «Зарядья» в Петербурге

Президент России Владимир Путин одобрил идею создания парковой зоны на берегу Невы напротив стрелки Васильевского острова в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 12:12
Политика

Максакова в суде опровергла версию о роли ФСБ в убийстве Вороненкова

Версию причастности ФСБ к убийству в центре Киева 23 марта 2017 г. бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова опровергла его вдова Мария Максакова, сообщает Страна.ua.
Обновлено вчера в 18:47
Авто

Компания Geely готовится презентовать кроссовер VF12

Китайская компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер с индексом VF12.
Обновлено вчера в 05:33
Религия

Великая среда: Иуда ищет удобного случая предать Христа

В третий день Страстной недели во время богослужения вспоминают, как в доме Симона прокаженного, куда Христос пришел в гости, грешница омыла слезами ноги Иисуса и возлила Христу на голову драгоценное миро.
Обновлено вчера в 17:58
Здоровье

Минздрав заявил о двукратном снижении потребления алкоголя в России

Потребление алкоголя в России за последние восемь лет сократилось с 18 до 9,3 литра на душу населения, сообщила в среду министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на итоговой коллегии министерства.
Обновлено в 04:54
Кино

Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе

Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено вчера в 05:00
Шоу-бизнес

Рудинштейн рассказал о состоянии здоровья Пугачевой и Джигарханяна

Как отметил продюсер, Пугачева тоже находится в плохом состоянии. Ранее сообщалось, что Пугачева отметила свой 70-летний юбилей.
Обновлено вчера в 20:00
Общество

Автор поста о Путине первым оштрафован за неуважение к власти

Жителя Малой Вишеры Новгородской области первым в России оштрафовали по новому закону о «неуважении к власти».
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес

Бритни Спирс передала фанатам привет из психбольницы

Американская певица Бритни Спирс сообщила своим фанатам, что у неё все хорошо.
Обновлено в 05:29
Энергетика

Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ

Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия

В Екатеринбурге на подростков упала рекламная конструкция

Обновлено вчера в 15:57
Наука

Ученые рассказали, как распознать рак легких до первых симптомов

Связанные с иммунной системой геномные различия, обнаруженные в нормальной ткани дыхательных путей, играют ключевую роль в ранней диагностике рака легких.
Обновлено в 02:13
Авто

Новый Honda Civic Type R замечен на Нюрбургринге во время испытаний

Фотошпионы засекли на Нюрбургрингской трассе тестовые прототипы нового Honda Civic Type R. Один из них имеет агрессивный аэродинамический обвес, новые зеркала и другие стилистические изменения.
Обновлено вчера в 13:25
Происшествия

В мэрии Якутска проходят обыски

Правоохранительные органы проводят обыски в управлении физической культуры и спорта мэрии Якутска, сообщил РИА Новости помощник главы города Алексей Толстяков.
Обновлено вчера в 23:41
Политика

Прибывший во Владивосток поезд Ким Чен Ына протерли на ходу

Обновлено в 04:22
Здоровье

В Оргтруде не закроют отделение скорой помощи

Администрация Владимирской области просит не реагировать на провокации В СМИ появилась информация о том, что вскоре отделение скорой медицинской помощи Городской больницы № 7 в Оргтруде закроют.
Обновлено вчера в 11:19
Футбол

Финальный эпизод «Игры престолов» покажут на «РЖД Арене»

Стриминговый сервис Amediateka покажет последнюю серию «Игры престолов» на домашнем стадионе «Локомотива».
Обновлено в 05:40
Политика

Ким Чен Ына во Владивостоке накормят борщом, пельменями и икрой

Обновлено в 05:25
Общество

Публичные слушания по программе реновации прошли еще в пяти районах

Обновлено вчера в 14:31
Энергетика

У Зеленского призвали требовать от МВФ снизить цены на газ

Штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского обратился к правительству и "Нафтогазу" с призывом провести переговоры с МВФ относительно цен на газ.
Обновлено в 04:09
Музыка

Акинфеев с женой снялись в клипе группы "Руки Вверх!"

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев вместе со своей супругой Екатериной снялся в новом клипе группы "Руки Вверх!", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:52
Общество

Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука

Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.
Обновлено вчера в 17:50
Экономика

Квартальная прибыль Credit Suisse выросла на 8%

Чистая прибыль Credit Suisse, второго по величине банка Швейцарии, выросла по итогам I квартала 2019 года почти на 8% до 749 млн швейцарских франков ($734 млн).
Обновлено в 05:30
Экономика

«Галактика» расширяет производство в Ленинградской области

24 апреля на заводе «Галактика» в Ленинградской области будет открыта новая фасовочно-упаковочная линия, которая позволит значительно увеличить объем производства молочной продукции на заводе, выпускаемой под собственными брендами ООО «Галактика» и под брендом Valio.
Обновлено в 03:00
Авто

Mercedes-AMG вывела седан с короткой базой на тесты

Автомобиль не получил защитного камуфляжа и поэтому можно сказать, что перед нами Mercedes-Benz E-Class.
Обновлено в 02:51
Экономика

За что арестован владелец банка «Югра» Алексей Хотин

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей», получал ли Путин письмо Набиуллиной и давал ли ФСБ поручение принять меры в связи с ситуацией вокруг «Югры», ответил: «Не комментируем».
Обновлено вчера в 16:25
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Шейн Лонг
Ирландский футболист
Ирландский футболист, нападающий клуба «Саутгемптон» и сборной Ирландии.
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