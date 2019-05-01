Хоккей
Форвард СКА Дацюк объявил об уходе из командыВести.Ru 00:51
Нападающий санкт-петербургского СКА Павел Дацюк принял решение покинуть команду по окончании сезона. Об этом олимпийский чемпион 2018 года сообщил на странице в Twitter.
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Дорогие друзья! Подошел к концу мой петербургский этап карьеры. Это были запоминающиеся годы. Хочу сказать спасибо клубу СКА. В Петербурге замечательные условия для игр и тренировок, внимательный персонал — все это помогает сконцентрироваться исключительно на хоккее.
— Павел Дацюк, российский хоккеистМР7.ру 01:59
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Транспорт
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В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»
Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
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Милонов предложил Шнурову рекламировать борьбу с тараканами
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Под Ростовом автоледи на иномарке сбила насмерть 20-летнюю девушку
Авария случилась на 16-м километре Южного подъезда к Ростову. На трассе под Ростовом автоледи сбила насмерть девушку-пешехода.
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