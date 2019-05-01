Форвард СКА Дацюк объявил об уходе из командыВести.Ru 00:51

Дорогие друзья! Подошел к концу мой петербургский этап карьеры. Это были запоминающиеся годы. Хочу сказать спасибо клубу СКА. В Петербурге замечательные условия для игр и тренировок, внимательный персонал — все это помогает сконцентрироваться исключительно на хоккее.

Нападающий санкт-петербургского СКА Павел Дацюк принял решение покинуть команду по окончании сезона. Об этом олимпийский чемпион 2018 года сообщил на странице в Twitter.

Форвард СКА Дацюк объявил об уходе из команды

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