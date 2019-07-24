Форвард донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес может продолжить карьеру в «Роме». Об этом сообщает Calciomercato. В лице 32-летнего бразильца, в марте 2019 года получившего украинское гражданство, римский клуб видит замену боснийцу Эдину Джеко, которым активно интересуется «Интер».

Форвард «Шахтера» Мораес может перейти в «Рому» на замену Джеко

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