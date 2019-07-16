Футбол
Форвард «Ростова» уйдет в аренду в «Рубин»Газета.Ru вчера в 19:15
Исландский нападающий футбольного клуба "Ростов" Видар Кьяртанссон отправится в аренду в казанский "Рубин", сообщает fotbolti.net. Сообщается, что арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 04:29, Ашберн
Происшествия
В Чечне самолет упал на жилой дом
Легкомоторный самолет упал на частный жилой дом в Чечне. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Авто
УАЗ показал первое официальное фото УАЗ «Патриот» с АКП
Ульяновский автозавод готовится к премьере новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 02:22
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия
19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике
Обновлено вчера в 15:33
Экономика
Bloomberg: Венесуэла на прошлой неделе продала золото на $40 млн
По данным агентства, несмотря на санкции США, направленные против правительства Николаса Мадуро, властям Венесуэлы удается продавать свое золото компаниям из таких стран, как ОАЭ и Турция.
Обновлено в 04:24
Общество
Сильные дожди и грозы обрушатся на Центральную Россию
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Музеи Крыма ждут от суда возвращения скифского золота
Музейщики Крыма надеются, что суд Амстердама примет взвешенное решение, и коллекция скифского золота вернется в крымские музеи, заявил «РИА Новости» гендиректор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
Обновлено в 00:35
Кино
Москвичей пригласили на бесплатные показы фильмов Шукшина
Обновлено в 01:56
Футбол
«Локомотив» не смог победить «Рубин»
В заключительном матче первого тура чемпионата России действующий вице-чемпион — московский «Локомотив» не смог в родных стенах переиграть казанский «Рубин».
Обновлено вчера в 15:09
Общество
Правительство поддержало ограничение использования вейпов и кальянов
Законопроект о запрете продажи несовершеннолетним электронных курительных изделий и об ограничении использования кальянов получил положительный отзыв правительства РФ.
Обновлено в 00:32
Происшествия
В Подмосковье в лесу нашли останки новорожденного ребенка
Следователи завели дело после обнаружения останков новорожденного ребенка с медицинским зажимом на теле в лесу в Подмосковье, сообщила пресс-служба регионального главка СК.
Обновлено в 03:02
Происшествия
В ЕСПЧ обратилась сотня жертв домашнего насилия в России
В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) поступило около сотни жалоб россиянок на домашнее насилие, сказал «Интерфаксу» избранный от России судья ЕСПЧ Дмитрий Дедов.
Обновлено в 03:41
Политика
«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций
Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
Обновлено вчера в 21:15
Армия и оружие
Сенатор назвал дымовой завесой сообщения об угрозе удара РФ по Европе
Член Совета Федерации Владимир Джабаров назвал дымовой завесой публикацию Die Welt, в которой Россию обвиняют в подготовке к ведению региональных войн в Европе с угрозой применения ядерного оружия.
Обновлено в 04:20
Политика
Киев считает украинцев «дебилами», признался экс-министр
Украинские власти считают жителей страны "дебилами", и это может плохо кончиться, заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:07
Политика
Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму
Кандидаты, которым отказали в регистрации, могут оспорить это решение, подав жалобу в Мосгоризбирком или через суд.
Обновлено в 03:16
Происшествия
В Тюменской области в ДТП попал автомобиль ДПС
Обновлено в 02:55
Происшествия
Неизвестный украл 16 млн рублей из квартиры юриста в Невском районе
Неизвестный обокрал юриста крупной деревоперерабатывающей компании на 16 млн рублей.
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Домодедово вернулся самолет с отказавшим двигателем
В московском аэропорту Домодедово совершил посадку с одним работающим двигателем самолет авиакомпании Air Moldova, вылетевший ранее оттуда в Кишинев.
Обновлено в 04:24
Политика
Мэр Тбилиси обвинил Путина в дезинформации населения
Глава Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Путин предоставил населению неверную информацию об истории Грузии.
Обновлено 14 июля в 11:49
Политика
Почему рейтинг партии Зеленского снижается перед выборами в Раду
Рейтинг партии Владимира Зеленского «Слуга народа» снижается в преддверии досрочных выборов в Раду.
Обновлено вчера в 18:16
Общество
Жители России в ночь на 17 июля увидят лунное затмение
Обновлено в 01:34
Общество
Дайверы сделали фото медузы размером с человека
Британские дайверы обнаружили в районе побережья Корнуолл гигантскую медузу размером с человеческий рост.
Обновлено вчера в 22:35
Экономика
Глава СКР захотел доступ к банковской тайне без суда
В интервью «Известиям» Бастрыкин заявил о необходимости внести изменения в закон «О банках и банковской деятельности».
Обновлено вчера в 16:52
Политика
На Украине вступил в силу закон о госязыке
На Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни.
Обновлено в 01:37
Политика
Свердловчанин возглавил управление ФСБ по Омской области
Савченко уже представлен губернатору Омской области Александру Буркову Напомним, Александр Бурков — тоже уроженец Свердловской области и ранее представлял регион в Госдуме.
Обновлено в 03:32
Спорт
РУСАДА дисквалифицировало волейболиста Павла Мороза за допинг
Волейболиста Павла Мороза дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил на 18 месяцев.
Обновлено в 03:07