Исландский нападающий футбольного клуба "Ростов" Видар Кьяртанссон отправится в аренду в казанский "Рубин", сообщает fotbolti.net. Сообщается, что арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20.

Форвард «Ростова» уйдет в аренду в «Рубин»

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