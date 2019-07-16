Футбол

Форвард «Ростова» уйдет в аренду в «Рубин»Газета.Ru вчера в 19:15

Исландский нападающий футбольного клуба "Ростов" Видар Кьяртанссон отправится в аренду в казанский "Рубин", сообщает fotbolti.net. Сообщается, что арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20.
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«Рубин» на год арендует Кьяртанссона у «Ростова»

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Форвард «Ростова» уйдет в аренду в «Рубин»

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