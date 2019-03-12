Футбол

Форвард «Ростова» Кьяртанссон может перейти в шведский «Юргорден»Чемпионат 10:12

Сообщается, что руководство шведского клуба уже связалось с представителями Кьяртанссона, чтобы начать переговоры о возможном трансфере. Отмечается, что исландский форвард получает мало игрового времени в «Ростове» и заинтересован в переходе. Кьяртанссон перешёл в «Ростов» из «Маккаби» в 2018 году.
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Источник: нападающий «Ростова» Кьяртанссон может перейти в шведский «Юргорден»

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СМИ: Форвард «Ростова» может перейти в чемпионат Швеции

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Sports.ru08:43

Форвард «Ростова» Кьяртанссон может перейти в шведский «Юргорден»

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РИА Новости09:53

СМИ: Форвард «Ростова» может перейти в чемпионат Швеции

Матч ТВ10:18
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 13:03, Ашберн
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