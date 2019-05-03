Форвард ПСЖ Мбаппе дисквалифицирован на три матчаСвободная Пресса 08:24

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции принял решение дисквалифицировать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе на три матча. Такие санкции были применены к молодому нападающему за эпизод, который случился в финале национального кубка.

Форвард ПСЖ Мбаппе дисквалифицирован на три матча

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