Футбол
Форвард ПСЖ Мбаппе дисквалифицирован на три матчаСвободная Пресса 08:24
Дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции принял решение дисквалифицировать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе на три матча. Такие санкции были применены к молодому нападающему за эпизод, который случился в финале национального кубка.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:51, Ашберн
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Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
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В Москве горит здание «Известий»
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Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями из-за расширения АЭС в Бушере
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Российскую авиабазу Хмеймим атаковали в Сирии
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Тонкая линия: как Одри Хепберн чуть-чуть изменила мир к лучшему
Фото: Global Look Press / Cinetext Bildarchiv Кадр фильма "Война и мир", 1956 год Но в случае с Хепберн новые правила были заданы для всех и надолго — если оставить в стороне нынешнюю "бодипозитивную" истерию, то действующий и сейчас.
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Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года
Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
Обновлено в 06:05
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После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек
На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.
Обновлено в 15:22
Кино
Режиссер «Соника в кино» после критики пообещал изменить дизайн героя
Режиссер фильма "Соник в кино" Джефф Фаулер в твиттере заявил, что студия изменит внешний вид главного героя из-за критики в сети.
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Бывшую жену Кличко Хейден Панеттьер избил бойфренд
Роман Хейден и Брайана закрутился сразу после того, как стало известно, что Панеттьер рассталась с украинским боксёром Владимиром Кличко, от которого родила дочь в 2014 году.
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Власти Нидерландов выдали США украинца, обвиняемого в киберпреступлениях.
Обновлено в 19:43
Общество
В Париже на месте заброшенной станции метро откроется бар
Заброшенная станция метро "Круа-Руж" в шестом округе Парижа превратится в коктейль-бар, который станет первым в мире, открытым в "подземке", сообщает "Евро Пульс".
Обновлено в 18:05
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Общество
В Индии число эвакуированных из-за циклона «Фани» достигло 1 млн
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В Петербурге суд арестовал сторонников Навального
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"Реал" согласовал трансфер футболиста за 60 млн евро. 48 получит "Айнтрахт" и 12 - "Бенфика", предыдущий клуб 21-летнего футболиста.
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Олимпийская чемпионка Шишкина продала подаренный ей BMW
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Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге
Петербургские спасатели обнаружили тело туристки из Китая, которая упала в Неву во время фотосессии, сообщает ГУ МЧС Северной столицы.
Обновлено в 08:38
Общество
Деньги на строительство спортплощадки в Садовниках оказались закопанными в песок
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Политика
Туск назвал США главным союзником Польши
Глава Евросовета, который является оппонентом действующей польской власти, тем не менее похвалил ее за хорошие отношения с США.
Обновлено в 09:54
Космос
Шесть астероидов пролетят мимо Земли в течение двух лет
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