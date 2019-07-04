Футбол
Форвард Обухов стал игроком «Сочи»Sportbox.RU вчера в 17:35
Как ранее и сообщал «Матч ТВ», Владимир Обухов продолжит карьеру в «Сочи». Новичок РПЛ объявил о подписании контракта с 27-летним футболистом. Соглашение рассчитано на два года.
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