Как ранее и сообщал «Матч ТВ», Владимир Обухов продолжит карьеру в «Сочи». Новичок РПЛ объявил о подписании контракта с 27-летним футболистом. Соглашение рассчитано на два года.

Общество Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий По планам ведомства, документ вступит в силу в 2021 году. В перечень войдут 98 профессий, которыми женщины не смогут заниматься.

Экономика В Госдуму внесли проект о полной компенсации советских вкладов Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с руководителем парламентской фракции Сергеем Мироновым внесли в Государственную думу законопроект о возобновлении выплат российским гражданам по советским вкладам.

Единоборства После допинг-скандала Иван Штырков подписал контракт с Rizin Боец клуба "Архангел Михаил" Иван Штырков подписал контракт с японской организацией Rizin, сообщили в пресс-службе клуба.

Происшествия Крупный пожар на складе в Краснодаре тушат несколько часов Крупный пожар на складе в Краснодаре произошёл утром 4 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Общество ВШЭ раскритиковала борьбу с мусором путем его сжигания Специалисты Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) заявили, что мусоросжигание нельзя рассматривать как решение проблемы с мусором в России, несмотря на противоположное мнение властей страны.

Общество В Санкт-Петербурге из-за дождей подтопило несколько улиц Накануне в городе было зафиксировано аномальное количество осадков, дождь не прекращался несколько часов.

Экономика Набиуллина назвала главные ограничения для развития экономики России Главные ограничения для развития российской экономики - внутренние, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.

Кино Темнокожая Русалочка разделила фанатов Disney Ранее 4 июля стало известно, что режиссер ремейка Роб Маршалл и студия Disney приняли решение взять Холли Бэйли на роль Ариель.

Экономика Путин секретным указом повысил зарплаты работникам СК Зарплаты работников Следственного комитета вырастут к 2022 году на 20%. Указ президента на этот счет засекречен.

Гаджеты MacBook Pro одного из пользователей взорвался за 3 дня до объявления Apple об отзыве Стивен Ганье (Steven Gagne) поделился изображениями своего 15-дюймового ноутбука MacBook Pro в социальной сети Facebook, заявив, что тот взорвался всего за три дня до объявления об отзыве компанией Apple.

Шоу-бизнес РЖД проверит появление автомобиля Пугачевой на перроне вокзала РЖД проведет проверку действий сотрудников вокзальных служб после того, как автомобиль с певицей Аллой Пугачевой проехал по платформе на Рижском вокзале в Москве.

Здоровье При получении прав обяжут сдавать анализы на психоактивные вещества При получении прав обяжут сдавать анализы на психоактивные вещества При получении водительских прав граждан РФ обяжут сдавать мочу и кровь для прохождения теста на употребление наркотиков.

Происшествия В США пожар уничтожил 45 тысяч бочек виски Jim Beam По предварительной оценке, огонь уничтожил не менее 45 тысяч бочек виски (более 7 млн литров).

Общество Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.

Общество Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook Роскомнадзор иронически прокомментировал сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram.