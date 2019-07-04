Футбол

Форвард Обухов стал игроком «Сочи»Sportbox.RU вчера в 17:35

Как ранее и сообщал «Матч ТВ», Владимир Обухов продолжит карьеру в «Сочи». Новичок РПЛ объявил о подписании контракта с 27-летним футболистом. Соглашение рассчитано на два года.
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ФК «Сочи» подписал контракт с Владимиром Обуховым

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Состав «Сочи» пополнил один из лучших бомбардиров ФНЛ

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Форвард Обухов стал игроком «Сочи»

Sportbox.RUвчера в 17:35

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«Сочи» оформит трансфер воспитанника «Спартака»

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По планам ведомства, документ вступит в силу в 2021 году. В перечень войдут 98 профессий, которыми женщины не смогут заниматься.
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После допинг-скандала Иван Штырков подписал контракт с Rizin

Боец клуба "Архангел Михаил" Иван Штырков подписал контракт с японской организацией Rizin, сообщили в пресс-службе клуба.
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Крупный пожар на складе в Краснодаре произошёл утром 4 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:27
Общество

ВШЭ раскритиковала борьбу с мусором путем его сжигания

Специалисты Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) заявили, что мусоросжигание нельзя рассматривать как решение проблемы с мусором в России, несмотря на противоположное мнение властей страны.
Обновлено в 01:19
Общество

В Санкт-Петербурге из-за дождей подтопило несколько улиц

Накануне в городе было зафиксировано аномальное количество осадков, дождь не прекращался несколько часов.
Обновлено в 01:37
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Следственный комитет возбудил дело из-за ЧП во время салюта в Минске

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В Иркутской области за сутки подтопило еще пять поселков

В Иркутской области за сутки подтопило еще пять поселков.
Обновлено в 02:29
Экономика

Набиуллина назвала главные ограничения для развития экономики России

Главные ограничения для развития российской экономики - внутренние, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.
Обновлено в 04:02
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Темнокожая Русалочка разделила фанатов Disney

Ранее 4 июля стало известно, что режиссер ремейка Роб Маршалл и студия Disney приняли решение взять Холли Бэйли на роль Ариель.
Обновлено в 04:04
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Путин секретным указом повысил зарплаты работникам СК

Зарплаты работников Следственного комитета вырастут к 2022 году на 20%. Указ президента на этот счет засекречен.
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Гаджеты

MacBook Pro одного из пользователей взорвался за 3 дня до объявления Apple об отзыве

Стивен Ганье (Steven Gagne) поделился изображениями своего 15-дюймового ноутбука MacBook Pro в социальной сети Facebook, заявив, что тот взорвался всего за три дня до объявления об отзыве компанией Apple.
Обновлено в 03:00
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Эрдоган обвинил США в грабеже в связи с отказом поставки F-35

Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес

РЖД проверит появление автомобиля Пугачевой на перроне вокзала

РЖД проведет проверку действий сотрудников вокзальных служб после того, как автомобиль с певицей Аллой Пугачевой проехал по платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено 01 июля в 12:29
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При получении прав обяжут сдавать анализы на психоактивные вещества

При получении прав обяжут сдавать анализы на психоактивные вещества При получении водительских прав граждан РФ обяжут сдавать мочу и кровь для прохождения теста на употребление наркотиков.
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В Донбассе горит заминированный лес

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По предварительной оценке, огонь уничтожил не менее 45 тысяч бочек виски (более 7 млн литров).
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Общество

Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
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Участники конфликта со стрельбой в тюменском ТЦ задержаны

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Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook

Роскомнадзор иронически прокомментировал сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram.
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На подводной лодке в Баренцевом море погиб уроженец Севастополя

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Ученые расшифровали геном и раскрыли родину филистимлян

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Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
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