Футбол
Форвард «Ньюкасла» промахнулся по пустым воротам на турнире в КитаеЧемпионат 05:39
В матче за третье место встречаются «Ньюкасл Юнайтед» и «Вест Хэм Юнайтед». Датский форвард Элиас Соренсен имел отличную возможность открыть счёт, однако не сумел удачно подставить ногу после прострела и промахнулся по пустым воротам.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 09:02, Вашингтон
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