Футбол
Форвард «Монако» Фалькао может вернуться в ИспаниюГазета.Ru 10:26
Нападающий "Монако" Радамель Фалькао может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает L'Equipe. По информации издания, колумбиец после завершения сезона станет футболистом "Валенсии".
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Здоровье
Диетолог уточнила норму сахара без особого вреда для здоровья
Эксперт Елена Соломатина в эфире радиостанции «Говорит Москва» уточнила норму употребления сахара без вреда для здоровья.
Обновлено в 02:08
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Двухкомнатную квартиру Жанны Фриске выставили на торги
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уйдёт в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня.
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SpaceX запустила 60 спутников для раздачи высокоскоростного интернета
Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников для раздачи высокоскоростного интернета. Об этом 24 мая сообщили на сайте SpaceX.
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Общество
Почему племянница Скрипаля скрывала его звонок
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Викторияобъяснила, почему скрывала его звонок, передает ТАСС.
Обновлено в 09:03
Космос
На Марсе зафиксировали уникальный феномен
Ученые Аризонского университета (США) обнаружили на Марсе процессы, аналогов которым нет на Земле.
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес
Появились первые кадры со свадьбы Потапа и Насти Каменских
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Общество
Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке
УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
Обновлено в 03:26
Происшествия
В Волгограде число пострадавших в ДТП с маршруткой выросло до десяти
Количество пострадавших в ДТП с маршруткой в Волгограде выросло до 10 человек, девять из них госпитализированы, в том числе один подросток, сообщили журналистам в областном комитете здравоохранения Волгоградской области.
Обновлено в 09:24
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Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко
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Партия Порошенко сменит название
21 мая ушедший с поста президента Украины Петр Порошенко выехал из здания администрации главы государства на улице Банковой в Киеве в офис своей партии.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Происшествия
В Туле неизвестный расстрелял полицейского
Неизвестный расстрелял сотрудника полиции в посёлке Косая гора Тулы утром 24 мая. Полицейский получил ранения и госпитализирован.
Обновлено в 06:28
Кино
Квентин Тарантино получил первую награду в Каннах
Питбуль Брэнди, сыгравшая в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», получила награду Palm Dog — «Собачью пальмовую ветвь».
Обновлено в 08:32
Хоккей
Американская журналистка высмеяла игру сборной России
Эксперт издания The New York Times Джули Робенхаймер прокомментировала игру сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 с командой США (4:3), передает RT.
Обновлено в 08:13
Политика
Путин посоветовал патриарху Кириллу разгрузить свой рабочий график
"Хочу поздравить вас с праздником, с Днем тезоименитства, поблагодарить за совместную работу по укреплению страны и, само собой, за ваш вклад в укрепление Русской православной церкви, а, значит, в укрепление всей нашей страны, всей России", - сказал Путин на встрече с патриархом.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие
Появилось видео полета МиГ-31 в ближнем космосе
Самолёт МиГ-31 является единственным боевым самолётом, который смог достигнуть область ближнего космоса на расстоянии 21,5 км. После того как он достигнул пересечения линии Армстронга, у истребителя начали дрожать крылья.
Обновлено в 06:14
Космос
Раскрыты причины неудачи Лунной программы СССР
Американские эксперты считают, что существенно затормозила развитие лунной программы СССР хаотичная система управления: бюрократические препоны и капризы руководства привели к тому, что система забуксовала.
Обновлено в 02:46
Общество
Александр Беглов встретился с депутатами местного самоуправления
Александр Беглов встретился с депутатами местного самоуправления. Встреча прошла в новом формате на территории Таврического дворца.
Обновлено в 08:20
Энергетика
Польша хочет решить проблему грязной нефти на встрече в Москве
Польские власти видят шанс договориться на предстоящих 3 июня переговорах в Москве о решении проблемы загрязнённой нефти.
Обновлено в 07:29
Общество
В конце мая в Москву придет жара
В 1995 году май был жарким, в последнюю неделю месяца температура воздуха повышалась до 31,6 градуса.
Обновлено в 08:17
Авто
Дополнено: Кроссовер Renault Arkana стал доступен в России
Сегодня открылся приём заказов на купеобразный кроссовер Renault Arkana в стартовой версии Edition One, отличающейся «максимально возможным» уровнем оснащения.
Обновлено вчера в 14:59
Шоу-бизнес
Ради фотосессии Виктории Бони перекрыли набережную в Каннах
Для нашей съемки перекрыли весь #Круазет и меня сопровождали 30 отборных профессионалов.
Обновлено в 05:58
Общество
Госдума одобрила новые правила техосмотра
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 03:10
Технологии
Пользователи «ВКонтакте» смогут отправлять голосовые рэп-сообщения
Мобильный оператор Tele2 запустил в соцсети «ВКонтакте» бота «Гигаbeats», который может превратить голосовые сообщения в рэп-треки, сообщают «Юга.ру».
Обновлено в 10:41
Футбол
«Ливерпуль» не устроила квота билетов на финал Лиги чемпионов
"Ливерпуль" недоволен распределением билетов на финал матч Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом", информирует Independent.
Обновлено в 04:44
Политика
Владимир Путин вручил награды в Кремле
Президент Владимир Путин вручил государственные награды более 30 деятелям науки, образования, политики, спорта.
Обновлено вчера в 07:21
Политика
Суд в Киеве освободил подозреваемого в госизмене экс-главу Генштаба
Бывшего главу украинского Генштаба освободили в зале суда «под личное обязательство». Замана был арестован в Киеве 26 февраля.
Обновлено в 10:43