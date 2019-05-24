Форвард «Монако» Фалькао может вернуться в ИспаниюГазета.Ru 10:26

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает L'Equipe. По информации издания, колумбиец после завершения сезона станет футболистом "Валенсии".

Форвард «Монако» Фалькао может вернуться в Испанию

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