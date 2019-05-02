Футбол

Форвард «МЮ» Лукаку пропустит остаток сезона из-за травмыREGNUM 00:30

Бельгийский нападающий футбольного клуба Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку вынужден будет пропустить остаток текущего сезона по причине травмы, сообщает 2 мая The Times. Футболист получил травму колена в матче 36-го тура АПЛ с другой лондонской командой «Челси» (ничья 1:1).
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Бельгийский футболист
Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
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