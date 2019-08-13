Футбол

Форвард Лука Джорджевич попрощался с «Зенитом» и ПетербургомGazeta.SPb 00:13

Черногорец написал в Instagram на русском языке 12 августа, что повзрослел в Северной столице и всегда чувствовал себя как дома в Петербурге. Он поблагодарил фанатов за поддержку и пообещал, что не забудет город на Неве.
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Лука Джорджевич поблагодарил «Зенит» за поддержку

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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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