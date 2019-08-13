Футбол
Форвард Лука Джорджевич попрощался с «Зенитом» и ПетербургомGazeta.SPb 00:13
Черногорец написал в Instagram на русском языке 12 августа, что повзрослел в Северной столице и всегда чувствовал себя как дома в Петербурге. Он поблагодарил фанатов за поддержку и пообещал, что не забудет город на Неве.
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Джорджевич — «Зениту»: я повзрослел вместе с вами и всегда ощущал себя как дома
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