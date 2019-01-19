Форвард «Локомотива» может перейти в «Галатасарай»LiveSport.ru 05:59

Нападающий «Локомотива» Эдер может перейти в турецкий «Галатасарай». Как сообщает Takvim, «Галатасарай» хочет арендовать Эдера.

Происшествия Происшествия Энергоблок Ровенской АЭС отключен из-за неполадок

Происшествия Происшествия Самолет экстренно приземлился в Волгограде из-за дебошира

Происшествия Происшествия На акции памяти Маркелова и Бабуровой в Москве начались задержания Полиция задержала четверых участников шествия, проходящего в центре Москвы в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке "Новой газеты" Анастасии Бабуровой, передает корреспондент "Ъ".

Политика Политика Филарет снова объявил себя патриархом всея Руси После месячной паузы лидер бывшего Киевского патриархата Филарет (Денисенко) снова стал именовать себя патриархом Киевским и всея Руси-Украины.

Авто Авто Названы ТОП-10 самых популярных автомобилей в Москве за 2018 год Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей Москвы.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес На Лолиту подали в суд из-за огромного долга за ЖКХ В 2012 году другое ТСЖ требовало взыскать с певицы долг в размере 500 тыс. рублей, но суд отклонил иск.

Общество Общество Во Франции проходят массовые протесты «жёлтых жилетов» Тысячи французов в десятый раз вышли на улицы городов по всей стране, чтобы принять участие в акциях протеста против политики правительства Эммануэля Макрона.

Политика Политика Путин на Крещение окунулся в прорубь Президент России Владимир Путин в праздник Крещения Господня по традиции окунулся в проруби, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кремля.

Общество Общество Яйцо-рекордсмен Instagram «треснуло» Аккаунт @world_record_egg, опубликовавший самый популярный пост в истории Instagram, разместил новое фото.

Происшествия Происшествия В результате конфликта на востоке Москвы погиб мужчина Следственными органами Главного следственного управления СК России по Москве продолжается расследование уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины, которого обвиняют в совершении убийства.

Общество Общество Регионы хотят освободить граждан от «газовых» долгов Долг жителей республики перед «Газпром межрегионгаз Чебоксары» только за третий квартал 2018 года достиг 3 млрд рублей, и этот фактор, по словам депутата, серьёзно бьёт по политической стабильности в регионе.

Спорт Спорт Непряева стала серебряным призером в спринте лыжного Кубка мира

Общество Общество В Госдуме предложили списать невозвратные долги по ЖКХ по всей России Член комитета Госдумы по охране здоровья и первый секретарь ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный призвал по примеру Чечни списать со всех россиян невозвратные долги за коммунальные услуги.

Общество Общество Саудовским женщинам разрешили самостоятельно выбирать способ родов

Общество Общество Жителям Сибая в Башкирии выдают медицинские маски из-за смога Жителям города Сибай в Башкирии начали выдавать медицинские маски и таблетки активированного угля, сообщил на брифинге глава городской администрации Рустем Афзалов.

Происшествия Происшествия Расстрел спящего медведя: чиновниками занялся Следком

Авто Авто Tesla заявила о намерении сократить 7% сотрудников Как отметил Маск, теперь для того, чтобы сохранить стоимость автомобилей на уровне 35 000 долларов США, а также получать прибыль от продаж, необходимо сократить штат сотрудников на 7%. Как отметил генеральный директор компании, эта мера является крайней, но вынужденной.

Общество Общество Жителям Чечни списали долги за газ в размере 9 млрд рублей По предоставленной информации, долг по счетам за газ составляет приблизительно девять миллиардов рублей.

Происшествия Происшествия При взрыве трубопровода в Мексике погибли не менее 20 человек

Политика Политика Немецкая партия ХСС выбрала нового лидера Члены ХСС выбрали Зёдера новым лидером 87,4% голосов на специальном съезде партии в Мюнхене. Его кандидатуру поддержали 647 из 771 человека.

Армия и оружие Армия и оружие СNBC: Россия успешно испытала систему ПРО «Нудоль» Американский телеканал отмечает, что, по данным разведки США, российская система "Нудоль" будет выполнять именно противоспутниковые миссии, причем в 2018 году она была испытана дважды, а всего систему тестировали семь раз.

Политика Политика В Киеве рассказали о покупке российской нефти у Белоруссии Украина покупает в Белоруссии топливо, сделанное из российской нефти, так как у нее нет альтернатив.

Интернет Интернет Facebook разрабатывает новое приложение с мемами для подростков

Происшествия Происшествия Адвокат Уилана заявил о возможности его выхода под залог Адвокат Владимир Жеребенков, который представляет интересы задержанного в Москве по подозрению в шпионаже американца Пола Уилана, рассказал о возможном выходе своего клиента под залог.

Экономика Экономика Facebook могут оштрафовать за передачу личных данных пользователей В марте Facebook оказался в центре скандала, когда стало известно об утечке данных 87 млн пользователей Facebook через компанию Cambridge Analytica.

Общество Общество Астрономы рассказали, как будет проходить полное лунное затмение

Спорт Спорт Виктория Сливко победила в спринте на этапе Кубка IBU в Арбере Россиянка Виктория Сливко стала победительницей спринтерской гонки на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в немецком Арбере.

Происшествия Происшествия На Камчатке выбросили в болото боеприпасы на 1,3 млн рублей Боеприпасы на сумму более 1,3 миллиона рублей велел вывезти с полигона и выбросить в болото командир одной из камчатских воинских частей, чтобы создать видимость хорошо проведенных стрельб из стрелкового оружия, гранатометов и боевых машин.