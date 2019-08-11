Маленький футбольный фанат из Англии увидел машину с Мо Салахом и помчался к ней, но влетел в фонарный столб и сломал нос. 8-летний Луис Фаулер и его 10-летний брат Айзек из Ливерпуля обожают футбол и крутились рядом с площадкой, чтобы увидеть спортсменов.

Фанат Мо Салаха побежал к автомобилю спортсмена и врезался в столб

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