Футбол
Фанат Мо Салаха побежал к автомобилю спортсмена и врезался в столбiReactor 05:44
Маленький футбольный фанат из Англии увидел машину с Мо Салахом и помчался к ней, но влетел в фонарный столб и сломал нос. 8-летний Луис Фаулер и его 10-летний брат Айзек из Ливерпуля обожают футбол и крутились рядом с площадкой, чтобы увидеть спортсменов.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 09:05, Вашингтон
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