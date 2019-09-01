Клуб российского полузащитника Александра Головина «Монако» арендовал у «Лейпцига» форварда Жана-Кевина Огустена. Срок соглашения между клубами – год, но представитель Лиги 1 будет иметь право выкупить игрока. 22-летний француз стоит на рынке 16 миллионов евро.

Форвард «Лейпцига» Огустен на правах аренды перешел в «Монако»

Космос Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора» Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).

Армия и оружие Индийские военные испытали истребитель МиГ-35 Военные лётчики из Индии в ходе авиакосмического салона МАКС-2019 в Жуковском испытали истребитель МиГ-35.

Хоккей «Авангард» победил ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ Финалист Кубка Гагарина прошлого сезона омский "Авангард" обыграл действующего обладателя трофея ЦСКА в матче за Кубок открытия сезона-2019/20.

Автоспорт Квят занял седьмое место на Гран-при Бельгии Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят (+1.29,657) занял седьмое место. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Происшествия В Беслане началась трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе Около 3 тыс. человек пришли почтить память жертв теракта, который 15 лет назад произошел в школе №1 Беслана, в первые часы трехдневной вахты.

Политика На острове Ольхон на Байкале установили бюст Владимира Путина Жители Ольхона с весны протестуют против расширения границ Байкальского национального парка за счет включения в него населенных пунктов.

Футбол Спартак — Зенит 0:0 (1-й тайм) Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Олег Романцев рассказал об ожиданиях от матча чемпионата России с петербургским "Зенитом".

Происшествия Ребенок из России утонул у побережья Атлантического океана в США Мальчик из России утонул у побережья Атлантического океана в американском штате Массачусетс, сообщает телеканал CBS.

Происшествия При крушении самолета на авиашоу в Канаде погиб пилот Китайский учебный самолет потерпел крушение во время исполнения фигур высшего пилотажа на авиашоу в Альберте, при падении погиб пилот, сообщает 31 августа Toronto Sun.

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Происшествия Турецкие чиновники объяснили изъятие органов россиянки В МИД России отреагировали на изъятие органов у погибшей в Турции россиянки Утверждается, что все необходимые медицинские процедуры турецкие врачи провели вовремя, но спасти туристку не удалось.

Политика Дуда: Чтобы глобальная война не повторилась, нужно противостоять агрессору По словам г-на Дуды, если бы в своё время страны Европы противостояли аншлюсу Австрии и вторжению в Чехословакию, то в итоге удалось бы избежать и нападения на Польшу.

Культура Сергей Светлаков вернется в «Уральские пельмени» Топовый российский шоумен и актер Сергей Светлаков вернется в прославленные "Уральские пельмени".

Происшествия Избитый пьяным полицейским подросток умер в Брянской области Как сообщалось ранее со ссылкой на региональное СУ СКР, 13 августа заместитель начальника отдела полиции "Брасовский" в Брянской области, находясь в нетрезвом состоянии, избил подростка в кафе поселка Локоть.

Экономика Швеция введет налог из-за России Правительство Швеции планирует ввести новый налог для банков.

Происшествия В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием.

Общество Ураган «Дориан» усилился до максимальной категории Ураган «Дориан» усилился до максимальной, пятой категории, сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США.

Политика Эрдоган: Турция останется в НАТО Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не намерена лишаться членства в НАТО несмотря на расширение военного сотрудничества с государствами, не входящими в альянс.

Футбол «Милан» может перехватить Ребича у «Интера» Анте Ребич в текущем сезоне провел шесть матчей за «Айнтрахт» и забил три мяча при одной голевой передаче.

Происшествия В Москве автомобиль врезался в группу людей на пешеходном переходе Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что в момент аварии на переходе было много людей, часть из них получила травмы.

Общество В России вступили в силу новые правила оформления ДТП В России 1 сентября вступили в силу поправки к закону об ОСАГО, согласно которому автомобилисты смогут оформлять европротокол о ДТП в электронном виде с помощью мобильного приложения через портал госуслуг, а также дистанционно получать результаты рассмотрения.

Путешествия Елизавета II подшутила над американскими туристами Королева Великобритании Елизавета II подшутила над туристами, которые ее не узнали.