РПЛ

Вести.RuВести.RuФорвард «Крыльев Советов» Соболев может перейти в «Лечче»

По информации Sky Sport Italia, руководство "Лечче" заинтересовано в приобретении 22-летнего футболиста и готово сделать "Крыльям Советов" выгодное предложение. В нынешнем сезоне Соболев в восьми матчах российского первенства забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.
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Соболев может продолжить карьеру в «Лечче»

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Источник: Александр Соболев попал в сферу интересов «Лечче»

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Режиссер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер уточнил, какого именно персонажа сыграл Арнольд Шварценеггер, и имеет ли он отношение к предыдущим частям знаменитой фантастической франшизы.
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