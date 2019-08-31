РПЛ
Вести.RuФорвард «Крыльев Советов» Соболев может перейти в «Лечче»
По информации Sky Sport Italia, руководство "Лечче" заинтересовано в приобретении 22-летнего футболиста и готово сделать "Крыльям Советов" выгодное предложение. В нынешнем сезоне Соболев в восьми матчах российского первенства забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.
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Кино
Брэд Питт рассказал о самой сложной роли
Американский актер Брэд Питт признался, какая роль в его карьере оказалась самой сложной.
ТК Звезда вчера в 17:54
Армия и оружие
США и Израиль «уничтожили» российский «Панцирь-С1»
Сухопутные войска (СВ) США использовали универсальную ракету Spike Non-Line-of-Sight (NLOS) производства израильской компании Rafael для уничтожения мишени-имитатора в виде российского самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» наземного базирования, сообщает Defense News.
Lenta.ru вчера в 06:33
Политика
Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Lenta.ru 07:46
Происшествия
Собака загрызла насмерть годовалого мальчика в Волгоградской области
Следователи в Волгоградской области устанавливают обстоятельства гибели годовалого ребенка в результате нападения собаки, сообщила "Интерфаксу" представитель регионального следственного правления СКР Наталия Рудник в субботу.
Интерфакс 07:40
Музыка
В Казани 30 августа состоится оперный фестиваль под открытым небом
В Казани 30 августа состоится оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень».
TatCenter вчера в 07:00
Политика
Дуда на встрече с Зеленским призвал сохранить санкции против России
Президент Польши Анджей Дуда на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским выступил за сохранение введённых в отношении России санкций.
RT на русском 07:41
Шоу-бизнес
Американская актриса Валери Харпер умерла от рака мозга
В 2013 году актрисе был поставлен диагноз рак мозга, и прогнозной продолжительностью жизни были только три месяца.
Московский Комсомолец 03:17
Политика
ЦИК заявил о некорректности материала AP по интервью Памфиловой
Центризбирком назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.
РБК вчера в 05:52
Единоборства
Василий Ломаченко: «В Лондоне чувствую себя, как в Украине»
Чувствую себя в Лондоне великолепно, я здесь словно дома, в Украине.
Sports.ru вчера в 17:17
Кино
Тим Миллер уточнил модель Терминатора Т-800
Режиссер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер уточнил, какого именно персонажа сыграл Арнольд Шварценеггер, и имеет ли он отношение к предыдущим частям знаменитой фантастической франшизы.
Kinonews.ru вчера в 15:34
Общество
Саратовская область стала одной из худших по зарплатам учителей
Перед началом учебного года «Коммерсантъ» проанализировал средние зарплаты школьных учителей в регионах страны и составил соответствующий рейтинг.
Версия-Саратов 07:08
Происшествия
В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына
Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru 04:58
Общество
Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года
С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Политика
Зеленский назвал «Северный поток-2» неприемлемым
По итогам встречи господин Зеленский заявил, что обе страны сходятся во мнении о неприемлемости проекта российского газопровода «Северный поток-2».
Коммерсантъ 08:27
Политика
На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали 570 тысяч долларов
На Украине разоблачена группа мошенников, которые от имени президента Владимира Зеленского требовали 570 тысяч долларов за содействие в назначении на руководящую должность в "Укроборонпром".
Российская газета 08:31
Теннис
Медведев: чем больше вы освистываете меня, тем больше я буду побеждать
В матче третьего круга US Open Медведев победил испанца Фелисиано Лопеса и вышел в 1/8 финала турнира.
RT на русском 02:49
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК вчера в 12:54
Политика
МИД отреагировал на ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Грузия своими действиями намеренно нагнетает напряженность на границе с Южной Осетией.
Газета.Ru вчера в 21:00
Общество
На Востряковском кладбище открыли памятник Кобзону
Памятник народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону открыли в четверг на Востряковском кладбище, где похоронен певец, депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили его память, сообщила пресс-служба ГД.
РИА Новости вчера в 08:29
Баскетбол
Сборная России с победы стартовала на ЧМ-2019
Российская газета 06:49
Авто
Представлен восстановленный McLaren F1
Культовый спорткар был восстановлен в мельчайших деталях и будет показан на выставке Hampton Court Concours d’Elegance, которая пройдет в Великобритании с 6 по 8 сентября.
Тарантас Ньюс 05:42
Происшествия
Одесская полиция уберегла гей-парад
Украинская полиция справилась с задачей защитить гей-парад, прошедший в Одессе.
Вести.Ru 08:16
Политика
Частица Вечного огня отправится из Москвы в Любляну
Российская газета 07:15
Культура
Умер петербургский художник Сергей Ковальский
30 августа в Санкт-Петербурге ушел из жизни известный художник Сергей Ковальский.
Культуромания 00:53