Футбол
Форвард «Краснодара» Игнатьев обратился к Павлу МамаевуProstoProSport 01:13
В конечном итоге, Мамаев получил 1 год и 5 месяцев тюрьмы. Вместе с ним за решетку отправились форвард «Зенита» Александр Кокорин, его брат – Кирилл, а также общий друг футболистов – Александр Протасовицкий.
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Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска
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