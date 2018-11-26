Футбол

Форвард «КС» Максим Канунников выбыл до конца года из-за травмы бедра
Территория.Самара
04:40

Спартак — Крылья Советов
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
9′
Евгений Башкиров
19′
Максим Канунников
Денис Ткачук
Зе Луиш
46′
50′
Сергей Корниленко
Александр Ломовицкий
Лоренсо Мельгарехо
56′
Софьян Ханни
59′
Лоренсо Мельгарехо
60′
63′
Сергей Корниленко
Александр Соболев
Зе Луиш
Роман Зобнин
72′
74′
Павел Яковлев
Йоан Мойо
83′
Рамиль Шейдаев
Роман Зобнин
Ивелин Попов
84′
Луис Адриано
88′
Луис Адриано
90′
Нападающий "Крыльев Советов" Максим Канунников, получивший травму приводящей мышцы бедра в начале матча со "Спартаком", выбыл до конца года. Об этом сообщает РИА-Новости со ссылкой на спортивного директора самарского клуба Александра Шикунова.
Территория.Самара04:40
с чего всё началось
Директор по развитию самарских "Крыльев Советов" Александр Шикунов высказался относительно состояния здоровья нападающего команды Максима Канунникова, передает "РИА Новости
".
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